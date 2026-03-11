İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte devlet hizmetleri ve özellikle sağlık alanı da köklü bir dönüşüm yaşıyor. Pandemi sürecinde ivme kazanan dijitalleşme, Türkiye’de e-Nabız gibi platformlarla bireylerin tüm sağlık verilerini tek bir uygulama altında toplamasına olanak tanıdı. Şimdi bu kapsamlı sistem, yeni bir özellikle daha da hayatı kolaylaştırıyor. “İlacım Nerede?” özelliği, hastaların ilaç arayışını dakikalar yerine saniyelere indiriyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN KULLANICI ODAKLI YENİ ADIM

Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık hizmetlerini sürekli geliştirme çalışmaları kapsamında e-Nabız’a “İlacım Nerede?” özelliğini ekledi. e-Nabız hesabı olan herkes, bu sayede reçetelenen ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu hızlıca öğrenebilecek. Özellik, özellikle son 5 gün içinde yazılmış reçeteler için geçerli olup, kullanıcılar ilçe seçerek ya da konum bilgisiyle sorgulama yapabiliyor. A

ECZANE GEZMEK ARTIK GEREKSİZ

Yeni özellikle vatandaşlar, aradıkları ilacın stokta olduğu eczaneleri liste halinde görebiliyor. En büyük kolaylıklardan biri, “nöbetçi eczane” filtresi sayesinde mesai saatleri dışında kalan kişiler bile en yakın nöbetçi eczaneyi saniyeler içinde bulabiliyor. Üstelik uygulama, seçilen eczaneye navigasyon desteği sunarak yol tarifi veriyor ve kullanıcıyı en kısa sürede hedefe ulaştırıyor.

BAKAN MEMİŞOĞLU: “HIZLI VE KULLANICI DOSTU HİZMETLERE DEVAM”

e-Nabız’a kazandırdığımız “İlacım Nerede?” özelliği ile vatandaşlarımız, son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların il sınırları içerisinde hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca… https://t.co/DNmYE9Qxxp — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) March 10, 2026

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özelliği şu sözlerle duyurdu:

“Dijital sağlık uygulamalarımızı kullanıcı dostu yeniliklerle güçlendirmeye devam ediyoruz. e-Nabız’a kazandırdığımız ‘İlacım Nerede?’ özelliğiyle vatandaşlarımız, son 5 gün içinde yazılan reçetelerindeki ilaçların il sınırları içindeki eczanelerdeki stok durumunu kolayca sorgulayabilecek. Nöbetçi eczane filtresi ve yol tarifi desteğiyle en yakın eczaneye hızlıca ulaşabilecek, geri bildirim butonu sayesinde de stok bilgilerinin güncel tutulmasına katkıda bulunabilecekler. Milletimize hayırlı olsun. Özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlı bireyler ve acil ilaç ihtiyacı duyanlar için büyük kolaylık sağlayan bu yenilik, Türkiye’nin dijital sağlık altyapısını bir adım daha ileriye taşıyor.