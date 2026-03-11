Canlı
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü - e-Nabız'a "İlacım Nerede?" özelliği geldi: İlaç arayışınız saniyelere iniyor

        e-Nabız’a “İlacım Nerede?” özelliği geldi: İlaç arayışınız saniyelere iniyor

        Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına eklediği "İlacım Nerede?" özelliği sayesinde vatandaşlar, son 5 gün içinde yazılan reçetelerdeki ilaçların hangi eczanelerde stokta olduğunu anında görebilecek. Nöbetçi eczane filtresi, ilçe bazlı arama, navigasyon desteği ve geri bildirim sistemiyle eczane eczane dolaşma dönemi kapanıyor. Kullanıcılar hem zamandan tasarruf edecek hem de stok bilgilerinin güncel kalmasına katkı sağlayabilecek.

        Giriş: 11.03.2026 - 10:27 Güncelleme:
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü

        Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte devlet hizmetleri ve özellikle sağlık alanı da köklü bir dönüşüm yaşıyor. Pandemi sürecinde ivme kazanan dijitalleşme, Türkiye’de e-Nabız gibi platformlarla bireylerin tüm sağlık verilerini tek bir uygulama altında toplamasına olanak tanıdı. Şimdi bu kapsamlı sistem, yeni bir özellikle daha da hayatı kolaylaştırıyor. “İlacım Nerede?” özelliği, hastaların ilaç arayışını dakikalar yerine saniyelere indiriyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN KULLANICI ODAKLI YENİ ADIM

        Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık hizmetlerini sürekli geliştirme çalışmaları kapsamında e-Nabız’a “İlacım Nerede?” özelliğini ekledi. e-Nabız hesabı olan herkes, bu sayede reçetelenen ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu hızlıca öğrenebilecek. Özellik, özellikle son 5 gün içinde yazılmış reçeteler için geçerli olup, kullanıcılar ilçe seçerek ya da konum bilgisiyle sorgulama yapabiliyor. A

        ECZANE GEZMEK ARTIK GEREKSİZ

        Yeni özellikle vatandaşlar, aradıkları ilacın stokta olduğu eczaneleri liste halinde görebiliyor. En büyük kolaylıklardan biri, “nöbetçi eczane” filtresi sayesinde mesai saatleri dışında kalan kişiler bile en yakın nöbetçi eczaneyi saniyeler içinde bulabiliyor. Üstelik uygulama, seçilen eczaneye navigasyon desteği sunarak yol tarifi veriyor ve kullanıcıyı en kısa sürede hedefe ulaştırıyor.

        BAKAN MEMİŞOĞLU: “HIZLI VE KULLANICI DOSTU HİZMETLERE DEVAM”

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özelliği şu sözlerle duyurdu:

        “Dijital sağlık uygulamalarımızı kullanıcı dostu yeniliklerle güçlendirmeye devam ediyoruz. e-Nabız’a kazandırdığımız ‘İlacım Nerede?’ özelliğiyle vatandaşlarımız, son 5 gün içinde yazılan reçetelerindeki ilaçların il sınırları içindeki eczanelerdeki stok durumunu kolayca sorgulayabilecek. Nöbetçi eczane filtresi ve yol tarifi desteğiyle en yakın eczaneye hızlıca ulaşabilecek, geri bildirim butonu sayesinde de stok bilgilerinin güncel tutulmasına katkıda bulunabilecekler. Milletimize hayırlı olsun. Özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlı bireyler ve acil ilaç ihtiyacı duyanlar için büyük kolaylık sağlayan bu yenilik, Türkiye’nin dijital sağlık altyapısını bir adım daha ileriye taşıyor.

        İstanbul merkezli 2 ilde 'reçete' operasyonu: 25 gözaltı / Görüntü eklendi

        İstanbul merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, bir hastanede görevli veri giriş personeli ile birlikte hareket ederek hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve yüksek fiyatlı ilaçları gereğinden fazla reçete ederek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı. (DHA)

