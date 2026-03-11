Canlı
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı! | Son dakika haberleri

        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!

        İran'da 6 gün önce aracına İsrail füzesi isabet eden Türk TIR şoförü Hüseyin Fırat'tan acı haber geldi. Yoğun bakımda tedavi gören Fırat, bugün yaşamını yitirdi. Fırat'ın cenazesinin memleketi Reyhanlı ilçesine getirilmesi bekleniyor

        Giriş: 11.03.2026 - 17:41
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İran'da aracına isabet eden İsrail füzesiyle yaralanan TIR şoförü Hüseyin Fırat (29), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti.

        Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giren Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etti. Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev aldı. TIR'dan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer Türk şoförler ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

        Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Fırat, bugün yaşamını yitirdi. Fırat'ın cenazesinin memleketi Reyhanlı ilçesine getirilmesi bekleniyor.

