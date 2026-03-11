Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinde boğazı kesilmiş cesedi bulunan Gül Dağ'ın (63) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dağ’ı öldürüp, kolundaki 3 bileziği aldığı suçlamasıyla komşusu S.Ç, gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre korkunç olay, 27 Şubat günü akşam saatlerinde bir apartmanda meydana geldi. Yatalak annesi ile birlikte yaşayan Gül Dağ’ın bulunduğu daireden gelen bağrışmalar sonrası apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis ekipleri, Gül Dağ’ı mutfakta kanlar içerisinde yerde buldu. Boğazında bıçak yarası bulunan Dağ’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KESİK BİLEZİKLERİ SATMAYA ÇALIŞTI

Soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, Gül Dağ'ın kolundaki 3 bileziğin olmadığın belirledi. Polis, bölgedeki tüm kuyumcularla irtibata geçerek, şüpheli bir durumu kendilerine bilgilendirmesini istedi.

Bir kuyumcu, polisi arayıp kesik halde bileziklerin satılmaya çalışıldığı ihbarında bulundu. Kuyumcu dükkanına giden ekipler, incelemede; bileziklerin Gül Dağ'a ait olduğunu belirledi. Bilezikleri kuyumcuya satmaya çalışan S.Ç.'nin, Gül Dağ'ın komşusu olduğu tespit edilip, gözaltına alındı.

EVİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gül Dağ'ı boğazını keserek öldürüp, aldığı bilezikleri kuyumcuya satmaya çalışınca yakalanan S.Ç.'nin evinde arama yapıldı. Aramada, 2 tabanca, 30 fişek, 3 yivsiz tüfek, farklı marka ve kalibrelerde toplam 811 av tüfeği fişeği ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu oluşturan bir bıçak ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan S.Ç.'nin Dağ'dan çaldığı bilezikleri kuyumcuda satmaya çalıştığı anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.