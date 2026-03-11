Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Nazire Kasap (76) ve eşi Asım Kasap’ın (87) hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çiftin torunu Busenaz K. (25) ve eşi Kürşat K, İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alındı.

MAHSUR KALDILAR

Yangın geçen 5 Mart’ta saat 01.00 sıralarında Turgut Mahallesi'nde Kasap çiftine ait müstakil evde çıktı. Alevleri gören komşularının, ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, içerde mahsur kalan Kasap çiftini kurtarmak için çalışma başlattı.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri Nazire Kasap'ın cesediyle karşılaştı. Ağır yaralı olduğu belirlenen eşi Asım Kasap ise ambulansla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasap yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kasap çifti yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

ÇİFTİN TORUNU HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili başlatılan soruşturmada, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yangının, Kasap çiftinin torunu Busenaz K. ile eşi Kürşat K. tarafından çıkarıldığı belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler, İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmak üzereyken JASAT ekiplerince gözaltına alındı. Ardından Ümit K., eşi Selda K. ile Emre G. de gözaltına alındı. Şüphelilerin evdeki altınları çaldıktan sonra, benzin dökerek yangını çıkardıkları belirlendi

