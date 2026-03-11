Sadettin Saran tek tek açıkladı: Lookman, En-Nesyri, Jhon Duran, hakemler, şampiyonluk!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp televizyonuna takımının gündemine dair açıklamalarda bulundu. Saran; transfer, şampiyonluk yarışı ve hakem tartışmaları üzerine çarpıcı sözler sarf etti.

İşte Sadettin Saran'ın açıklamaları:

"Evet çok yoğun bir dönemdeyiz. Birçok branşta mücadele eden bir kulübüz. Ben ve yönetim kurulum çok mesai harcıyoruz. Her branşta zirveyi zorluyoruz. Geçen hafta Antalya'da atletizm yarışmalarındaydım. Her yerde kupa ve şampiyonluk hedefliyoruz. Yoğun bir dönemden geçiyoruz ama bir taraftan keyif de alıyoruz."

"SAMANDIRA'DA ÖLÜ TOPRAĞI VARDI!"

"Futbolda çok zorlu bir dönemde geçiyoruz. Birçok anlamda. Ama önce nereden geldiğimizi konuşmamız lazım. Seçildiğimde Samandıra'da ölü toprağı vardı. Oyuncularla ilk görüşmemden sonra kendi kendime 'Eyvah!' dediğimi hatırlıyorum. Camiada, oyuncularda şampiyonluk ümidi yoktu."

🎙️ Sadettin Saran: Zorlu bir dönemden geçiyoruz, bir sürü anlamda. Ben seçim döneminde Samandra’da ölü toprağı var demiştim. Seçimden sonra ilk gittiğim yer Samandra’ydı. Beklediğimden daha ciddi bir ölü toprağı vardı. Hatta oyuncularla ilk görüşmemden sonra, ertesi gün Zagreb… pic.twitter.com/kO1idplVNK — HT Spor (@HTSpor) March 11, 2026

REKLAM

"AKSAKLIKLAR YAŞIYORUZ"

"Bugün gelinen noktada umut var. İnancın zedelendiği bir dönemdi. Süper Kupa kırılma dönemi oldu. Transferler etki etti. Futbolda ilk kupamızı aldık. Geldiğimiz noktada birtakım aksaklıklar yaşıyoruz. Futbolun doğasında var bu sakatlıklar. Ama çok peş peşe geldi. Alvarez'in ameliyatı, Archie, Jayden, Çağlar, Talisca, Skriniar... Bir de üzerine Tedesco'nun hastalığı, maalesef talihsiz oldu."

"ŞAMPİYONLUK UMUDUMUZ YÜKSEK DERECEDE VAR!"

"Avrupa'da çok önemli bir mücadele verdik. Evimizde çok iyi oynamadık ama orada çok çok iyi oynadık. Orada taraftarımız da inanılmazdı. Hatta dünya basınına konu bile oldu. Bizim için her kupa çok önemli. Ben takımımdan çok memnunum. Karakterli bir takım. Hep söyledim. 'Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız' dedim. Transferde buna da özellikle dikkat ettik. Geldiğimiz noktada şampiyonluk umudumuz var. Yüksek derecede var. Sakatlar dönünce bambaşka bir futbol göreceğiz, buna inanıyorum. Benim için en önemlisi takımın ruhu, pes etmemesi. Bir aile ortamı oluştu. Ben ve arkadaşlarım umutluyuz."

🎙️ Sadettin Saran: Şampiyonluk umudumuz var, yüksek derecede var. Sakatlar dönünce bambaşka bir futbol göreceğiz, buna inanıyorum. Ama benim için en önemlisi, takımın ruhu, pes etmemesi ve mücadele ruhu. Bir aile ortamı oluştu. Ben ve arkadaşlarım umutluyuz.



▶️ Canlı izlemek… pic.twitter.com/kbZb5c3MtG — HT Spor (@HTSpor) March 11, 2026

"DEVRE ARASI TRANSFER ZORDUR"

"Devre arası transfer zordur. Kimse takımını bozmak istemez, isterse de çok para ister. Ona rağmen iyi transfer yaptık. Guendouzi bence apayrı bir futbolcu. Mert Türkiye'nin en iyi kalecilerinde, efendiliği abiliğiyle çok şey katıyor. Sidiki hocamızın başından beri istediği, taraftarın destek olması gereken bir oyuncu. Kante konusunda eleştirildim ama cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum."

"LOOKMAN TRANSFERİNDE 35 MİLYON EURO'YA ÇIKTIK, OLMADI"

"Gelelim Lookman olayına. Takımımızda olmayan oyuncularla ilgili konuşmayı sevmem. 19 Aralık'ta yurt dışı yasağım kalkar kalmaz Lookman için Milano'ya gittim, menajeriyle buluştum. Arkadaşlarım da vardı. Çok iyi geçti. Sonra kulüp yetkilileriyle görüştük, gayet iyi geçti. Malum, apar topar geri döndük. Süreçten taviz vermedik. 1 hafta sonra teminat mektubu istediler, Türk kulüplerinden paralarını alamadıklarını söylediler. Biz dedik kimseye borcumuz yok, biz borcumuzu ödeyeceğiz, teminat mektubu istemeyin dedik. Hocamızla, Lookman 2-3 defa görüştü, Lookman da gelmek istiyordu. 35 milyon Euro'ya kadar çıktık. Atalanta bir daha gelip teminat mektubu istedi. Bize vermek istemediler, Atletico Madrid'i istediler. O süreç öyle kapandı. Olmadı."

🎙️ Sadettin Saran: Yurt dışı yasağım kalkar kalkmaz Lookman için Milano’ya gittim. Görüşmeler gayet iyi geçti. Sonra malum, dönmek zorunda kaldım. Bir hafta sonra bizden teminat mektubu istediler. Daha önce Türk kulüplerinden paralarını alamadıklarını söylediler. Biz kimseye… pic.twitter.com/ttLIimyFmW — HT Spor (@HTSpor) March 11, 2026

"EN-NESYRI GİTMEK İSTİYORUM DEDİ"

"En-Nesyri gitti diyorlar. En-Nesyri'nin gitmesine sebep olanlar en çok bağıranlar. En-Nesyri Afrika Kupası'ndan geldi, 'gitmek istiyorum' dedi. Sebep? Sosyal medya ve stadyumdaki protestoları kaldıramıyorum, gitmek istiyorum dedi. Peki dedik."

🎙️ Sadettin Saran: En Nesyri gitti, ‘En Nesyri gitti’ diyorlar. Maalesef En Nesyri’nin gitmesine sebep olanlar da en çok bugün bağıranlar. Afrika Kupası'nın ardından ayrılmak istediğini söyledi. Nedenini sorduk; statta ve sosyal medyada yapılan protestoları kaldıramayacağını… pic.twitter.com/yCSC3j8o9T — HT Spor (@HTSpor) March 11, 2026

"JHON DURAN BEN MAÇA GİTMEYECEĞİM DEDİ"

"Sidiki Cherif, hocamızın başından beri istediği bir oyuncu. Karakter dediğim yapıya uygun, mücadeleci, tekmeye kafa koyan oyuncu. Onu aldık. Jhon Duran ile beraber ikisi gayet iyi olur diye düşündük. Jhon Duran çok yetenekli, tartışmasız. Transfer yaparken, oyuncunun hiçbir zaman sadece yeteneğine bakmam, uyumuna bakarım. Jhon Duran benim transfer edeceğim profilde bir oyuncu değildi. Samandıra'da seçildiğim gün kendisiyle İspanyolca konuştum. Bizle ilgili ne duyduysan duydun, burada aile olacağız dedim. Sıkıntılarını anlattı. Güzel bir noktaya geldi. Kritik yerlerde kritik goller attı. Beşiktaş, Galatasaray maçlarında kritik goller attı ama maalesef bir uyum sorunu vardı ilk günden beri. Jhon Duran ile devam etseydik takıma da ihanet edecektik. Kendini takımın önünde tutmaya başladı. Bükreş maçından önce ben maça gitmeyeceğim dedi. Bardağı taşıran damla oldu. Beklemediğimiz bir gelişmeydi."

"EKSİKLİKLERİMİZİ BİLİYORUZ"

"5 transfer yaptık. Eleştiriliyoruz. Eleştiriye açığım. Şu anda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Eksiklerimizi az çok yapıyor. Transfer görüşmeleri yapıyoruz. Çok doğru transferleri sezon sonu yapacağız. Devre arasından daha iyi ve kolay olacak. Sezon sonu çok doğru yerlere çok doğru transferleri yapacağız. Eksiklerimizi biliyoruz."

"ŞAMPİYONLUĞA SONUNA KADAR İNANIYORUM"

"Basında adı çıkan bir sürü oyuncuyla görüştük. Hemen hemen hepsiyle görüştük. Çoğu mayısta haziranda gelelim dediler. Kulüpleri bırakmak istemediler. Çok yoğun çaba sarf edildi. Varsa bir hata, sağda solda duyuyorum, imalar dedikodular var. Gece gündüz çalıştılar, varsa bir hata sorumluluk bende. Oyuncuların karakterinden memnunum. Hocama oyuncularıma güveniyorum. Şampiyonluğa sonuna kadar inanıyorum."

"Önümüzdeki dönem için çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?"

"BU KADAR MALİ YAPISI KONUŞULAN KULÜP GÖRMEDİM"

Sadettin Saran: Doğru söylüyorsun. Çok konuşuluyor. Bu kadar mali yapısı konuşulan kulüp görmedim. Mali yapı, sportif başarıyla doğru orantılıdır. 11 yıldır şampiyon olamayan takımın mali zorluk yaşaması normaldir. Şampiyon olamazsa bu zor giderilir. Biz seçilirken, bir kulüp başkanın cebine bakmamalıdır dedik. Sponsorlar konusunda ciddi çalışmalar yaptık. Benim dönemimde hiç mutsuz sponsor olmayacak. Küsenlerin hepsiyle görüştüm, geri kazandık. Sponsorluk gelirlerini artırdık. Harcamalara özen gösteriyoruz. Tasarruf tedbirleri aldık, alıyoruz. Sportif başarı gelmedikçe bu sorunu yaşayacağız. Kulübün nakit sorunu var. Doğru yönetilmesi gereken bir harcama dengesi var. O yüzden dedim, 1.5 sene içinde şampiyon yapamazsam giderim dedim. Kulübün şampiyonluğa ne kadar ihtiyacı olduğunu bildiğim için söyledim. Bize ağır şeyler söylendi, 2 ay yönetemez dediler. Biz geldiğimizden beri 276 milyon Euro para ödemişiz. Bir sürü yalan söylediler. Sonra geri çıkıp yanlış söylemişiz demediler. Biz loca satışı yapmadık. Futbolcuların taksitleri 2-3 sene sonrasına yayılıyor, 2-3 sene öncesinin ödemesini yapıyoruz. Utanmadan bize mirasyedi diyorlar. Bu kadar konuşulmaması gerek. Yalan konuşulmaması gerek hele. Hamdi Ulukaya'ya teşekkür ederiz, transfer sezonunda ödemelerin bir kısmını erkene alalım diye rica ettik. Bakarız ederiz demedi, hay hay dedi.

"FENERBAHÇE'NİN HESABINA GİREN HER KURUŞ HELALDİR"

"Benim kızdığım çarşaf çarşaf, oyuncunun imzası hala ıslak, oyuncunun ne kadar aldığı ortaya çıkıyor. Biz önlemleri alıyoruz içerimizde. Bu gazetecilik başarısı değil, kulübe zarar veren şeyler. Yalan konuşulmasın. Sponsorlara çok önem veriyoruz ve çok şükür ki sponsorlarımız şereflidir. İsmi cismi kimliği nettir. Fenerbahçe'nin hesabına giren her kuruş helaldir. Altını özellikle çiziyorum."

"MHK'Yİ DE YENDİK!"

"Fenerbahçe'nin enerjisini, sürekli hakem tartışmalarına harcayan bir kulüp olmasını istemiyorum. Bunu yapan bir tarzım yok. Sanılmasın, mikrofonlara bas bas bağırmıyoruz diye de gerekeni yapmıyoruz. Nitekim sonuçlar alındı. Dinlendirilen hakemler var. Geçen hafta açıklamada bulundum, bu gidişle sene sonuna hakem kalmayacak, çünkü çok vahim hatalar var. Burada sorun hakemler değil, temel sorun MHK. Bunla ilgili çalışmalarımız var. Adil rekabet istiyoruz. Biz geçen hafta sadece Samsun'u değil, MHK'yi de yendik. Bunu yapanlar Türk futbolunun altını oyuyorlar, buna müsaade etmeyeceğiz."

"ŞAKA GİBİ, ALAY EDER GİBİ.."

"Trajikomik bir olay var. Guendouzi'ye sevincinden sarı kart verildi. 3 gün önce Torreira nerelere çıktı. Korner bayrağını tekmeledi, sarı kart yok. Şaka gibi, alay eder gibi. Bunlardan çok rahatsız. Dile getiriyoruz. Dile getiriş tarzımız farklı. Sonuç alıyoruz, alacağız da..."

"HAKEMLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

"Hakemlere çağrıda bulunuyorum. Performansı iyi, kötü olan hakemler var. Önümüzdeki 9 hafta çok kritik. Ligin kaderini belirleyecek 9 haftaya giriyoruz. Bu maçlarda vereceğiniz kararların yıllarca izi sürülecek. Eve giderken bu kararlardan sonra vicdanınız rahat gitmeniz lazım. Yastığı kafaya rahat koymanız lazım. Ben Fenerbahçe başkanı olarak özellikle hakemlerimize iletmek istiyorum."

"FENERBAHÇE UNUTMAZ!"

"Doğal olarak bu konu çok konuşuldu. Bir kere seçim kararını Fenerbahçe'yi düşündüğüm için aldım. Olağanüstü genel kurullara karşıyım. Kendi seçildiğim kongreye de karşı çıktım. Gerekmedikçe olağanüstü genel kurullara karşıyım, zararı var. Şahsımla ilgili devam eden hukuki sürecin, kulübümüzün etrafında bir gündeme düşmesini istemediğim için bu kararı aldım. Bu kararı aldık, konuşmak istemiyorum. 9 hafta çok önemli. Birlik beraberlik diye boşuna söylemiyorum. Mayısta haziranda seçim konuşulur. Camiadan, kanaat önderlerinden çok tepki var, 1 seneliğine aday mı olunur, kimse çıkmaz diyenler var. Nihai kararı verecek olan camiamızdır. En büyük hakem camiamızdır. Zamanlama çok önemli. Ben de çıktım aday oldum. Seçim tarihi belirlendikten sonra çıktım. Fenerbahçe menfaatlerini, kendi menfaatlerimden önde tuttum. Sosyal medyada lüzumsuz, oradan birilerini tutup sataştırmadım. Projelerimle aday oldum, düşüncelerimle. Zamansız dernek dolaşmadım. Seçim atmosferine girmeye çalışmadım. Bunları yapanlar, seçim atmosferi yaratmaya çalışıyorlar, Fenerbahçe'ye zarar vereceğini bile bile. Şu an bir Fenerbahçe başkanının görevde olduğunu bilmeyenleri Fenerbahçe unutmaz."

"SAĞLIK KONUSUNDA BİLE YALAN SÖYLEDİLER"

"Sağlık konusunda bile yalan söylediler. Tedesco'nun hastalığı ciddiydi. Adamla konuştum 'ölüyorum sandım' dedi. Yalan dolan. Utanmadan yalan söylüyorlar. Sağlıkla ilgili bir konuda bile hassasiyet göstermiyorlar. Yok takımdan ayrılıyormuş, onla kavga etmiş falan."