        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için koşulları belirtti | Dış Haberler

        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın sona ermesinin tek yolunun, "İran'ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesi" olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 23:18 Güncelleme:
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

        Pezeşkiyan, Putin ve Şerif ile yaptığı görüşmede İran'ın bölgedeki barış ve huzura olan bağlılığını yinelediğini belirtti.

        İsrail ve ABD tarafından İran’a karşı başlatılan savaşın sona ermesinin tek yolu olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Savaşın sona erdirmenin tek yolu, İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesidir." ifadelerini kullandı.

        ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Açık Ve Net - 9 Mart 2026 (İran Nasıl Bir Strateji İçinde?)

        ABD-İsrail/İran savaşı 10. günde. İran'dan yönelen 2. füze düşürüldü. Füzeler neden Türk hava sahasında? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a uyarı. Türk hava sahasında ikinci ihlal. İran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı. Nato savunma unsurları nasıl çalışıyor? Bu füzeler nereden ateşlendi? İran nasıl ...
