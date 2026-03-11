Açık Ve Net - 9 Mart 2026 (İran Nasıl Bir Strateji İçinde?)

ABD-İsrail/İran savaşı 10. günde. İran'dan yönelen 2. füze düşürüldü. Füzeler neden Türk hava sahasında? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a uyarı. Türk hava sahasında ikinci ihlal. İran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı. Nato savunma unsurları nasıl çalışıyor? Bu füzeler nereden ateşlendi? İran nasıl ... Daha Fazla Göster ABD-İsrail/İran savaşı 10. günde. İran'dan yönelen 2. füze düşürüldü. Füzeler neden Türk hava sahasında? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a uyarı. Türk hava sahasında ikinci ihlal. İran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı. Nato savunma unsurları nasıl çalışıyor? Bu füzeler nereden ateşlendi? İran nasıl bir strateji içinde? İran'da füze emirlerini kim veriyor? İran'da emir komuta zinciri kaldı mı? Füze tahriki "Sahte Bayrak" operasyonu mu? İran'da füzeli mozaik mi devrede? Körfez'de son durum ne? Açık ve Net'te Sena Alkan sordu;Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Hukukçu Yunus Emre Erdölen, Independent Türkçe GYY Nevzat Çiçek ve Ülke TV GYY Hasan Öztürk anlattı. Daha Az Göster