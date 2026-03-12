Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.200,38 %0,19
        DOLAR 44,1159 %0,06
        EURO 50,9977 %-0,03
        GRAM ALTIN 7.331,56 %-0,07
        FAİZ 38,90 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 122,70 %0,91
        BITCOIN 69.514,00 %-1,61
        GBP/TRY 59,1037 %-0,05
        EUR/USD 1,1548 %-0,16
        BRENT 97,41 %5,90
        ÇEYREK ALTIN 11.985,19 %-0,09
        Haberler Ekonomi Sigorta Kur artarsa sigorta maliyetleri ve primler yükselir - Sigorta Haberleri

        Yanlışlıkla füze parçası zarar verirse sigorta bunu karşılar

        Sigorta Sayfası programına katılan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, Merkez Bankası'nın döviz rezervini kullanmasına rağmen bunun sonsuza kadar süremeyeceğini bu nedenle kurda hareketlenme beklediklerini bunun ise özellikle trafik, kasko ve sağlık sigortasında sigorta şirketlerinin maliyetlerini artırabileceğini ifade etti. Özsoy bunun direkt olarak sigorta primlerine yansıyabileceğini söyledi. Özsoy, Türkiye'nin savaş halinde olmaması nedeniyle aynı Hatay ve Gaziantep'e düşün füze parçaları gibi yanlışlıkla bir füze parçasının Türkiye içinde sigortalılara zarar vermesi halinde bunu sigorta şirketinin karşılayacağını söyledi. Özsoy, kadınların sağlık sigortasını daha fazla kullanması nedeniyle sigorta primlerinin erkeklerden daha pahalı olduğunu dile getirdi

        Giriş: 12.03.2026 - 10:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadının primi erkekten yüksek

        Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, savaş nedeniyle üretim maliyetlerinin artmasını beklediklerini kaydederek, bunun maliyetleri ve enflasyonu yukarı taşıyacağını sigortacılıkta ise özellikle bugüne kadar stabil giden döviz kurundaki hareketlenmenin yedek parça ve sağlık enflasyonu yaratacağını vurgulayarak "Bizim maliyetlerimiz artacak. Bu da otomatik olarak primlere yansıyacaktır. Savaşın başından bu yana Merkez Bankası kuru durdurmak için rezervinden kullanıyor. Bu daha ne kadar devam edebilir? Bu nedenle savaş uzun sürerse kur hareketlenebilir" dedi.

        Özsoy, Türkiye'nin savaş halinde olmaması nedeniyle aynı Hatay ve Gaziantep'e düşün füze parçaları gibi yanlışlıkla bir füze parçasının Türkiye içinde sigortalılara zarar vermesi halinde bunu sigorta şirketinin karşılayacağını söyledi.

        ENFLASYON ARTARSA SİGORTA ETKİLENECEK

        Özsoy, Türk ekonomisinin dirençli olsa da savaştan etkilenmemesinin mümkün olmadığını belirterek, "Özellikle enerji alanında direkt etki alanındayız. Savaşın ilk haftası petrol fiyatları 120 dolara kadar çıktı. Merkez Bankası'nın hesabıyla her bir 10 dolarlık yükseliş enflasyona yüzde 0,8 etki yapıyor. Sadece enerji alanında değil petrolün kullanıldığı tüm alanlarda bu etkiyi gözlemliyoruz. Sigortayı ise etkileyen iki ana konu var. Bunlardan ilki otomotiv yedek parçası. İkincisi sağlık sigortası için sağlık enflasyonu. Şu andaki veriler enflasyonun Merkez Bankası'nın hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Eğer enerji fiyatları böyle kalırsa etkisini göreceğiz gibi görünüyor" diye konuştu.

        REKLAM

        Özsoy savaş gibi dönemlerde temel ihtiyaçların öne alınıp sigortacılık gibi alanların gölgede kaldığını belirterek, bu nedenle sigortalanma oranının düşmesini beklediklerini anlattı.

        Sağlık sigortasında nüfusun yaşlanması ve güçlü talep, buna karşın hastane altyapısının yeni gelişiyor olmasının sağlık enflasyonunu normal enflasyonun üstüne taşıdığını kaydeden Özsoy, "Hekim ücretlerinin artışı, döviz kurundan etkilenen alanlar, yeni teknolojik cihazların pahalı olması tedavi maliyetlerini ve sigorta primlerini yukarı çekiyor" dedi. Özsoy, kadınların sağlık sigortasını daha fazla kullanması nedeniyle sigorta primlerinin erkeklerden daha pahalı olduğunu dile getirdi.

        KASKO FİYATINI DERTTE BİRE DÜŞÜREN ÜRÜN

        Trafik ve kasko sigortalarını değerlendiren Özsoy, trafik sigortalarının artık stabil hale geldiğini ancak kaskoda şirketlerin rekabet içinde olduğunu dile getirerek, "Kaskoda sigortalanabilirlik oranı düşük. Biz biraz vatandaşın ulaşabileceği bölüşmeli ürünleri çıkardık. Bu üründe küçük hasarları ve büyük hasarlarda hasarın bir kısmını araç sahibi geri kalanı sigorta şirketi karşılıyor. Böyle olunca kasko primi dörtte bire kadar düşüyor. 10 bin liralık kasko 2 bin 500 liraya yapılabiliyor" şeklinde konuştu. Özsoy, kasko sigortasında rekabet nedeniyle şu anda şirketlerin başa baş noktasına olduğunu kurun artması halinde şirketlerin zarara geçeceğini söyledi.

        1 NİSAN'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

        Özsoy, trafik sigortasında yeni düzenlemenin yolda olduğunu belirterek 1 Nisan'dan itibaren kaza olduğunda dava açmadan hasar ihbarlarını önce sigorta şirketlerine yapma zorunluluğu geldiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Yeni düzenleme ile hasar sonrası otomatik olarak eksper atanacak. Hasarı eksper belirleyecek, aynı zamanda uzun dönemdir gündemi meşgul eden değer kaybını da eksper maddi zararı ile birlikte karara bağlayacak.Vatandaş hem aracın hasar onarımını hem değer kaybını aynı rapor ile alabilecek."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 10 Mart 2026 (Aslan Çeyrek Final İçin Avantaj İstiyor)

        Galatasaray'ın rakibi Liverpool. Aslan çeyrek final için avantaj istiyor. Okan Buruk nasıl bir 11 tercih edecek? Arne Slot'un planı ne olacak?  Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #sigorta
        #kasko
        #sağlık sigortası
        #TRAFİK SİGORTASI
        #savaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Haklarımızı alamıyoruz"
        "Haklarımızı alamıyoruz"
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İstihdama 435 milyar TL destek