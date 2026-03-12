Canlı
        Haberler Spor Futbol Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar: Trabzonspor'dan teklif aldım! - Futbol Haberleri

        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar: Trabzonspor'dan teklif aldım!

        Danimarka temsilcisi Midtjylland'da forma giyen milli futbolcu Aral Şimşir, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, kış transfer döneminde Trabzonspor'dan teklif aldığını ve bu teklifin kendisini motive ettiğini söyledi. Aral, futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediğini de sözlerine ekledi.

        Giriş: 12.03.2026 - 10:21
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!

        Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, HT Spor’a özel açıklamalarda bulundu. HT Spor editörü Sezer Afşar sordu, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir yanıtladı.

        İşte genç futbolcunun açıklamaları:

        "FUTBOLA GEÇ BAŞLADIM"

        Aral Şimşir: Aslında futbola biraz geç başladım. 9-9,5 yaşlarındaydım. Babam daha önce başlamamı istemiyordu. Sınıfta bir arkadaşım vardı; okulda oynarken babası beni görmüştü. Babası da o zaman oynadığım kulübün antrenörüydü. Beni gördükten sonra kulübe almak istedi. Orada 2-2,5 sene oynadım. Ondan sonra aynı yerde farklı bir kulübe transfer oldum. 1,5 sene de orada oynadım. Ardından doğduğum, büyüdüğüm yerde iki kulüp vardı. En iyi oyuncuları alıyorlardı. 1,5 sene de orada oynadım, 15 yaşıma kadar. 15’ten sonra bizi bazı kulüpler istedi; neredeyse her kulüp istiyordu.

        "BURAYA OSIMHEN VE SANE GİBİ FUTBOLCULARI GETİREMEZSİNİZ"

        "Yakaladığım formun tek sebebi, sezon boyunca hiç sakatlanmamam. Buranın ekonomisi, Süper Lig’in ekonomisi gibi değil. Buraya Osimhen ve Sane gibi oyuncuları getiremezsiniz. Ama yine de takım olarak burası çok disiplinli. Burada kimse kendisini takımın üzerinde göremez."

        "FUTBOL STİLİM İSPANYA'YA YAKIN"

        "Benim futbol stilim İspanya’ya yatkın. Orada oynamayı çok isterim. Babam her zaman, 'Nerede mutluysan orada oyna' derdi. Ben de mutlu olduğum bir yere gitmek isterim, o zaman daha iyi performans gösteriyorum. Bir lig söylesem İspanya Ligi'ni söylerim."

        "MESSI VE HAZARD'I ÖRNEK ALIYORUM"

        "En çok örnek aldığım futbolcu tabii ki Messi’dir. Hazard’ı da çok örnek alıyorum. Hem oyun stilimiz hem de vücut yapımız Hazard ile benziyor. Nasıl driplin nasıl asist yaptıklarına bakıyorum en çok onları örnek alıyorum."

        "TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALDIM"

        "Benim en büyük hayallerimden biri, daha iyi bir lige ve kulübe gitmek. O ara sıcak bakıyordum. Trabzonspor, Türkiye’de çok büyük bir kulüp. Trabzonspor’un benimle ilgilenmesini motivasyon olarak görmüştüm. Yaz transfer döneminde ne olacağını bilemiyorum. Ama tabii ki daha büyük bir kulüpte oynamak, hayallerimden biri. Büyük ihtimalle Midtjylland’da son sezonum. Yakaladığım seviyeyi korursam, yaz aylarında ayrılabilirim."

        "MİLLİ TAKIMA HİÇ DÜŞÜNMEDEN EVET DEDİM"

        Aral Şimşir, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı sürecin nasıl geliştiğini de anlattı. Aral, "Aradılar, hemen ‘evet' dedim. O zaman Trabzonspor'a karşı Youth League oynamıştık FC Midtjylland ile. Birkaç gün sonra Tolunay Kafkas hoca aramıştı. O ara U21 takımının antrenörüydü. ‘Aral, seni U21 Milli Takımı'na istiyorum. Biz her şeyi halledeceğiz. Gelmek ister misin?' dedi. Bir saniye düşünmedim. O da benim için büyük bir hayaldi. Süreç çok kısaydı. Hiç düşünmeden ‘evet' dedim. Ondan sonra kamptaydım" diye konuştu.

        Türkiye U21 Milli Takımı'na gittikten sonra Danimarkalı yetkililerden telefon aldığını söyleyen Şimşir, "‘U21 takımında oynadıktan sonra Danimarka Milli Takımı'na geri geçemezsin' demek için aradılar. Ben de kuralın nasıl olduğunu bildiğimi söyledim" dedi.

        "FENERBAHÇE'NİN OLMASINI İSTERDİM"

        Şimşir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Nottingham Forest'in, bir önceki turda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakayı izlemediğini dile getirdi. Aral, "Fenerbahçe'nin olmasını isterdim. Geçen sezon da Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Maalesef evimizde oynamıştık. Dışarıda oynamayı denemek isterdim. Büyük bir taraftarın önünde, 50 bin kişinin önünde oynamak isterdim" ifadelerini kullandı.

        Afyonkarahisarın "En Yeşilaycı Köyü" Tazların sakinleri bağımlılıktan uzak bir yaşam sürüyor

        Afyonkarahisar kent merkezine 49 kilometre, Sinanpaşa ilçe merkezine ise 16 kilometre uzaklıkta olan Tazlar köyünün sakinleri yıllardır bağımlılıktan uzak bir yaşam sürüyor. (AA)

