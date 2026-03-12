Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.200,38 %0,19
        DOLAR 44,1147 %0,06
        EURO 51,0165 %0,01
        GRAM ALTIN 7.313,19 %-0,32
        FAİZ 38,90 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 121,05 %-0,44
        BITCOIN 69.468,00 %-1,67
        GBP/TRY 59,0259 %-0,18
        EUR/USD 1,1544 %-0,20
        BRENT 99,14 %7,78
        ÇEYREK ALTIN 11.957,06 %-0,32
        Haberler Ekonomi Enerji Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu - Enerji Haberleri

        "Petrol şoku 70'leri geride bırakabilir"

        Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, İran'la yaşanan savaşın uzaması halinde küresel petrol arzında 1970'lerdeki krizden bile daha büyük bir şok yaşanabileceği uyarısında bulundu. Krugman, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki olası kesintinin "devasa bir enerji arz şoku" yaratabileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 09:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu

        Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, İran’la yaşanan savaşın küresel ekonomi için ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

        Krugman, çatışmanın uzaması halinde petrol arzında büyük bir kesinti yaşanabileceğini belirterek, özellikle Hürmüz Boğazı'nın önemine dikkat çekti. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin bu boğazdan geçtiğini vurgulayan Krugman, buradaki bir kesintinin küresel enerji piyasalarında büyük bir arz şokuna yol açabileceğini söyledi.

        Krugman, böyle bir senaryonun 1970’lerde yaşanan petrol krizlerinden bile daha büyük bir arz şoku yaratabileceğini belirterek, bunun dünya enerji arzı açısından “devasa bir kesinti” anlamına geleceğini ifade etti.

        REKLAM

        1970’LERDE PETROL FİYATLARI KATLANDI

        Petrol piyasalarında yaşanabilecek yeni bir kriz, sık sık 1970’lerdeki petrol şoklarıyla karşılaştırılıyor.

        1973 yılında Arap petrol üreticilerinin uyguladığı ambargo sonrası petrol fiyatları kısa sürede yaklaşık 3 dolardan 12 dolara çıkarak dört katına yükseldi. Bu artış, başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ekonomide yüksek enflasyon ve düşük büyümenin aynı anda yaşandığı stagflasyon dönemini tetikledi.

        İkinci büyük petrol şoku ise 1979’da İran Devrimi sonrasında yaşandı. Bu dönemde petrol fiyatları varil başına yaklaşık 13 dolardan 35–40 dolar seviyesine kadar yükseldi ve küresel enerji maliyetleri yeniden sıçradı.

        Bu iki şok, dünya ekonomisinde resesyonlara, çift haneli enflasyona ve enerji piyasalarında uzun süreli dalgalanmalara yol açmıştı.

        BUGÜN DAHA AZ PETROL BAĞIMLILIĞI VAR

        Krugman, buna rağmen günümüz ekonomisinin 1970’lere kıyasla petrol bağımlılığının daha düşük olduğuna dikkat çekiyor. Küresel ekonominin üretim başına kullandığı petrol miktarının son yarım yüzyılda önemli ölçüde azaldığını belirten Krugman’a göre bu durum olası bir fiyat şokunun ekonomik etkisini kısmen sınırlayabilir.

        Ancak ekonomist, buna rağmen büyük bir arz kesintisinin küresel büyüme, enflasyon ve finansal piyasalar üzerinde ciddi baskı yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

        VARİL FİYATI YENİDEN 100 DOLAR

        Bu arada dün 93 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, Körfez ülkelerine düzenlenen saldırıların ardından bu sabah yeniden 100 doları gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MB'nin Mart ayı faiz kararı ne olur? ABD / İsrail - İran Savaşı enflasyonu ve faizi nasıl etkiler?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 12 Mart Perşembe yani yarın faiz kararını açıklayacak. Tüm dünyanın gözü ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa çevrilmişken, bu durum ekonomiyi nasıl etkiler? Savaş, petrol fiyatlarını nasıl etkiler? Petrol fiyatları enflasyonu nasıl etkiler...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        NYT: ABD, İran'a saldırıların 6 gününde 11,3 milyar dolar harcadı
        NYT: ABD, İran'a saldırıların 6 gününde 11,3 milyar dolar harcadı
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Haklarımızı alamıyoruz"
        "Haklarımızı alamıyoruz"
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İstihdama 435 milyar TL destek
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı