2025’te istihdama 435 milyar TL destek sağlandı

Türkiye kayıt dışı istihdam ile mücadele konusunda önemli bir mesafe aldı. 1990 yılında yüzde 55,6 olan kayıt dışı istihdam oranı 2025 yılında yüzde 24,6’ya geriledi. İstihdamdakilerin 8 milyon 37 bini kayıt dışı çalışıyor. Kayıt dışı çalışanların 3 milyon 545 bini tarım sektöründe, 4 milyon 492 bini ise tarım dışı sektörlerde istihdam ediliyor.

Kayıt dışı istihdamın azalmasında uygulanan teşvik ve desteklerin önemli katkısı bulunuyor. Devlet bir yandan kayıt dışı çalışanları kayda almak, diğer yandan da kadın, genç ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılmasını ve yeni istihdam alanları yaratan bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları destekliyor. Bu amaçla 2025 yılında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 6, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 3, 4857 Sayılı İş Kanunu ve diğer bazı kanunlar kapsamında da 6 olmak üzere toplam 15 farklı sigorta prim teşviki, destek ve indirimi sağladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla istihdama yönelik gerçekleştirilen teşvik ve desteklerin toplam tutarı 2023 yılında 205 milyar 891 milyon lira, 2024 yılında 296 milyar 243 milyon lira iken 2025 yılında 435 milyar 139 milyon lira olarak gerçekleşti.

DÜRÜST İŞVERENE 268,7 MİLYAR LİRA PRİM İNDİRİMİ

Söz konusu desteklerden en büyük payı, SGK’ya yükümlülüklerini ve prim ödemelerini süresinde yerine getiren işletmeler aldı. Bu işletmelerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesinde 2025 yılında imalat sektöründe 5 puan, diğer sektörlerde ise 4 puan indirim yapıldı. Dürüst işverenlere bu kapsamda 2025 yılında 268,7 milyar lira destek sağlandı.

Kayıtlı istihdamın artırılmasında önemli katkısı olan ve 1 Ekim 2008 tarihinden bu yana devam eden 5 puanlık prim indiriminde geçen yıl değişikliğe gidildi. Prim indirimi imalat sektöründe 5 puan olarak korunurken, imalat dışı sektörlerde 4 puana düşürüldü. 2026 yılında ise imalat sektörüne yine 5 puanlık prim indirimi sağlanırken, imalat dışı sektörlerdeki prim indirimi 2 puan olarak uygulanacak.

BAĞ-KUR (4/b) primlerini düzenli ödeyenlere 5 puanlık prim indirimi kapsamında ise 2025 yılında 11 milyar liralık destek sağlandı. BAĞ-KUR’lulara sağlanan prim indirimi 2024 yılında 4,6 milyar lira oldu. 2025 yılındaki destek tutarı yüzde 142 oranında arttı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN İŞVERENE 62,3 MİLYAR LİRA DESTEK

Devlet, asgari ücrete yapılan artışların istihdamda azalmaya yol açmaması için 2016 yılından beri işletmelere asgari ücret desteği sağlıyor. İşçi başına 2024 yılında 700 lira olan destek tutarı 2025 yılında bin liraya yükseldi. Toplam ödeme tutarı ise 2024 yılında 41,9 milyar lira iken 2025 yılında yüzde 49 oranında artarak 62,3 milyar lira oldu.

Asgari ücret desteği 2026 yılında ise işçi başına aylık bin 270 lira olarak uygulanacak.

GENÇ VE KADIN İSTİHDAMINA 26,1 MİLYAR TL DESTEK

Özel sektör işverenleri tarafından 18-29 yaş arası gençler ile 18 yaşından büyük kadın ve mesleki belge sahibi olanları istihdam eden işletmelere 6 aydan başlayarak 54 aya kadar varan sürelerle prim teşviki uygulanıyor. İşveren priminin tamamı İşsizlik Fonu’ndan karşılanıyor. 2024 yılında 18,2 milyar lira olan destek tutarı 2025 yılında yüzde 44 oranında artarak 26,1 milyar lira oldu.

Yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda istihdam edilen işçiler için ilave prim indirimi uygulanıyor. 2024 yılında bu kapsamda 16,4 milyar liralık teşvik sağlanırken, 2025 yılında sağlanan teşvik tutarı yüzde 65 artışla 27 milyar lira oldu.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE PRİM TEŞVİKİ SONA ERDİ

Yaşı 18-29 arasında olan gençlerin kendi işini kurmak için ilk defa vergi mükellefi olması halinde bir yıl süreyle BAĞ-KUR primlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması uygulaması 2026 yılında sona erdi. Bu teşvik kapsamında 2024 yılında 7,3 milyar lira, 2025 yılında ise 12 milyar lira destek verildi.

Genç girişimciler bundan böyle sadece, ilk üç yıl süreyle vergi istisnasından yararlanabilecek.

Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinde istihdam edilenler için de 2024 yılında 9,5 milyar lira, 2025 yılında da 19 milyar lira prim desteği sağlandı.