        Son dakika: İBB 'yolsuzluk' davasında dördüncü gün! İşte son gelişmeler

        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün! İşte son gelişmeler

        İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 4'üncü günde sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Bugün Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat savunma yapacak

        Giriş: 12.03.2026 - 07:29
        İBB 'yolsuzluk' davasında dördüncü gün!
        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması yapılacak. Sanık Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın savunmasının alınmasına devam edilecek.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin açılan davada tutuklu sanıklar Bulut Aydöner ve Sırrı Küçük savunma yaptı.

        Etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalan Danış Beton’un sahibi Serbülent Danış’ın ifadesiyle tutuklandığını söyleyen Bulut Aydöner, “Kendisini ve kardeşini kurtarmak için kurban olarak beni seçmiş. Hiçbir şekilde kaçma ihtimalim yok benim" dedi.

        Aziz İhsan Aktaş'ın 5 milyon lira teslim ettiği iddia edilen CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük de "Ömer Güngör'ün ifadesi baştan aşağı yalandır. Biri bana 5 milyon para verecek ve beni tanımayacak. Bu bir çelişkidir" ifadelerini kullandı.

        ÜÇÜNCÜ GÜN NELER YAŞANDI?

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması tamamlandı.

        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın şoförü tutuklu sanık Sırrı Küçük'ün savunması alındı.

        Küçük, savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, 31 Mayıs 2025'te gözaltına alınıp tutuklandığını, tutuksuz sanık Ömer Güngör'ün kendisi aleyhine 12 Haziran 2025'te ifade verdiğini, bu durumun çelişkili olduğunu öne sürdü.

        İfadelerinde kendisine Esenyurt'taki Sheraton Otel ile Başak Petrol'de bulunup bulunmadığının sorulduğunu belirten Küçük, "Sheraton Otel'e birçok kez gittim. Partimizin, STK'lerin etkinlikleri, yakınlarımızın düğünü olmuştur. Sayın vekilimizi de muhakkak oraya götürdüm. Kendisini otelin girişinde indiririm, aracı çıkış tarafına park eder, içeri gider sosyal medya hesabı için vekilin birkaç karesini çekerim." ifadelerini kullandı.

        Küçük, Karabat'ı İstanbul'da birçok etkinliğe götürdüğünü ifade ederek, "Bu benim asli görevimdir. Karabat bana bunun için maaş veriyor, götürmeme şansım sıfır. Ama şunu bilmenizi isterim ki vekilimiz ne otelde ne araçta ne de herhangi bir mekanda benim yanımda para için biriyle görüşmemiştir, beni de bunun için görevlendirmemiştir." beyanında bulundu.

        Başak Petrol'ün Petrol Ofisi işletmesi olduğunu, yakıt için tercih ettiği bir marka olmasa da yiyecek içecek almak, lavabo ihtiyacını gidermek ve araç yıkamak için bu benzinliği kullandığını öne süren Küçük, "Oradan baz vermem hayatın olağan akışına uygundur ancak rüşvete aracılık etmekle suçlanıyorum bunu kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

        Küçük, sanık Ömer Güngör'ün kendisine benzinlikte 5 milyon lira verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Ömer Bey bana para verecek ben de cebime koyup alıp gideceğim mümkün mü? 5 milyon kocaman bir bavul yapar. HTS kayıtlarına bakın benim de Ömer Güngör ile arama kaydımız yok." dedi.

        Küçük ile birlikte toplamda 3 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu.

        Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

