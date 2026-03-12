Eskişehir'de edinilen bilgilere göre, Çamlıca Mahallesi Zümrütbahçe ikamet eden 13 yaşındaki Zehra Üzüm, 2 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İHA'daki habere göre kayıp müracaatı yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genç kızın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

BABASININ BAHÇESİNDE BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda, Zehra Üzüm'ün Aşağıkartal Mahallesi'nde babasının bahçesinde ölü bulundu öğrenildi.

BABASI CANINA KIYMIŞ

Kızını öldüren babanın ise intihar ettiği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.