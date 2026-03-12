Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 13 yaşındaki kayıp Zehra'ya baba vahşeti | Eskişehir haberleri | Son dakika haberleri

        13 yaşındaki kayıp Zehra'ya baba vahşeti!

        Eskişehir'de, 10 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Zehra Üzüm, babasının bahçesinde ölü bulundu. Küçük kızı öldürüp gömdüğü iddia edilen babasının ise hayatına kıydığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir'de edinilen bilgilere göre, Çamlıca Mahallesi Zümrütbahçe ikamet eden 13 yaşındaki Zehra Üzüm, 2 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        İHA'daki habere göre kayıp müracaatı yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genç kızın bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

        BABASININ BAHÇESİNDE BULUNDU

        Yapılan çalışmalar sonucunda, Zehra Üzüm'ün Aşağıkartal Mahallesi'nde babasının bahçesinde ölü bulundu öğrenildi.

        BABASI CANINA KIYMIŞ

        Kızını öldüren babanın ise intihar ettiği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        13 yaşındaki Zehra için korkutan bekleyiş!
        13 yaşındaki Zehra için korkutan bekleyiş!
        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de kemerli yumruklu trafik kavgası kamerada

        SULTANGAZİ'de iftar saatinde trafikte yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı. İlk kavga karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya ile caddede ilerleyen hafifr ticari araç sürücüsü arasında çıktı. ,(DHA)

        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar