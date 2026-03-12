Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu | Dış Haberler

        İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan Marshall Adaları bayrağı taşıyan "Safesea Vishnu" adlı ABD'ye ait bir petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 13:22 Güncelleme:
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk

        Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde ABD'ye ait ve Marshall Adaları bayrağı taşıyan "Safesea Vishnu" adlı petrol tankerinin, Hürmüz Boğazı'nda tekrarlanan uyarıları dikkate almaması nedeniyle Boğaz'ın kuzeyinde vurduğu belirtildi.

        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi? Haberi Görüntüle

        Öte yandan, Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin artan risk altında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bu durumun sorumlusunun ABD olduğu ve ticari gemilerin, füzelerden etkilenmemek için İran'ın denizcilik düzenlemelerine uymaları gerektiği ifade edildi.

        ​​​​​​​ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı özellikle ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

