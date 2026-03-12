Galatasaray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
Galatasaray, hem sahada hem de kasada tarihi günler yaşamaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Juventus'u saf dışı bırakarak dev bir başarıya imza atan sarı-kırmızılılarda, şimdi de "mali bayram" hazırlığı var.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus zaferiyle Avrupa'yı sarsan Galatasaray, başarısının mali karşılığını almaya hazırlanıyor.
UEFA, sarı-kırmızılı kulübün son 16 turu ve performans primlerini 27 Mart tarihinde hesaba yatıracak.
Galatasaray yönetimi, UEFA’dan gelecek 11.8 milyon Euro (yaklaşık 430 milyon TL) tutarındaki sıcak parayı doğrudan Kemerburgaz’a yönlendirme kararı aldı.
Bu hamleyle birlikte, takımı daha büyük hedeflere motive etmek isteyen Dursun Özbek yönetimi, finansal başarıyı sportif başarıyla perçinlemeyi hedefliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, UEFA’dan gelecek bu dev kaynağı ilk etapta futbolcuların bekleyen prim ödemeleri için kullanacak.
Bu kapsamda Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan devi Juventus'u eleyerek bir üst tura çıkan takıma söz verilen tur primleri ödenecek.
Trendyol Süper Lig’deki şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan Beşiktaş deplasman galibiyetinin primleri futbolcuların hesabına yatırılacak.
TURA TARİHİ PRİM: 5 MİLYON EURO
Galatasaray’da asıl büyük heyecan ise çeyrek final kapısında yaşanıyor. İlk maçta İstanbul’da 1-0 mağlup ettiği dünya devi Liverpool ile İngiltere’de rövanşa çıkacak olan sarı-kırmızılılarda, Başkan Dursun Özbek "kesenin ağzını sonuna kadar açtı."
Edinilen bilgilere göre; Galatasaray, Anfield Road'da Liverpool'u eleyip adını çeyrek finale yazdırması halinde takıma toplam 5 milyon Euro (yaklaşık 185 milyon TL) tutarında rekor bir prim dağıtacak. Bu rakam, Türk futbol tarihinde bir Avrupa maçı için vaat edilen en yüksek primlerden biri olduğu ifade ediliyor.
Bu sezon "Devler Ligi"nde fırtına gibi esen Galatasaray'ın toplam kazancı, 27 Mart'taki ödemeyle birlikte 53.5 milyon Euro seviyesine ulaşacak. Eğer Liverpool geçilirse, bu rakama UEFA’dan gelecek 12.5 milyon Euro değerindeki çeyrek final katılım payı da eklenecek ve sarı-kırmızılıların kazancı 65 milyon Euro bandına dayanacak.