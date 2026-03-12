Galatasaray'dan Liverpool turuna tarihi prim!

Edinilen bilgilere göre; Galatasaray, Anfield Road'da Liverpool'u eleyip adını çeyrek finale yazdırması halinde takıma toplam 5 milyon Euro (yaklaşık 185 milyon TL) tutarında rekor bir prim dağıtacak. Bu rakam, Türk futbol tarihinde bir Avrupa maçı için vaat edilen en yüksek primlerden biri olduğu ifade ediliyor.