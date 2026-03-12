İran, kuvvetlerinin çarşamba günü ticari gemilere saldırdığını açıklarken dünyanın petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkmasına hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi. Aynı gün Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 1970’lerden bu yana görülen en büyük petrol şoklarından birini sınırlamak amacıyla stratejik rezervlerden büyük çaplı petrol salımı yapılmasını tavsiye etti.

Sabah saatlerinde ise Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerini gördü. Petrol fiyatlarında günlük yükseliş yüzde 7'ye ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump askeri operasyonların ne kadar süreceğine ilişkin bir takvim vermedi ve savaşın henüz sona erdirilmesine hazır olmadığını ima etti.

Kentucky’de düzenlenen bir mitingde konuşan Trump, “Savaşı kazandık” ifadelerini kullanırken ABD’nin her iki yılda bir yeniden müdahale etmek istemediğini söyledi.

“Erken ayrılmak istemiyoruz, değil mi? Bu işi bitirmemiz gerekiyor” dedi.

Trump ayrıca ABD güçlerinin 58 İran savaş gemisini etkisiz hale getirdiğini, petrol fiyatlarının düşeceğini ve İran’ın “neredeyse yolun sonuna geldiğini” söyledi. İran’ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ

Trump, ABD’nin bundan sonra Hürmüz Boğazı’na “çok yakından bakacağını” belirterek İran’ın teknelerinin imha edildiğini, elinde az sayıda füze kaldığını söyledi.

Ancak Trump’ın açıklamalarına rağmen dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin taşındığı ve İran kıyıları boyunca uzanan boğazdan gemilerin güvenli şekilde geçebildiğine dair bir işaret bulunmuyor. İranlı bir askeri sözcü boğazın “şüphesiz İran’ın kontrolünde” olduğunu ifade etti.

Kaynaklar İran’ın boğaza yaklaşık bir düzine deniz mayını yerleştirdiğini ve bunun ablukayı daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

STRATEJİK REZERV HAMLESİ

Uluslararası Enerji Ajansı fiyatları istikrara kavuşturmak için küresel stratejik rezervlerden 400 milyon varil petrol bırakılmasını önerdi. Bu, tarihteki en büyük müdahale olacak ve Washington tarafından hızla desteklendi.

Trump, bu kararın “ABD ve dünya için tehdidi ortadan kaldırırken petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceğini” söyledi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Trump’ın gelecek haftadan itibaren ABD Stratejik Petrol Rezervi’nden 172 milyon varil petrol piyasaya sürülmesine izin verdiğini açıkladı.

Bununla birlikte ülkelerin stratejik rezerv salım hızları farklı olacak ve serbest bırakılacak miktarın Hürmüz Boğazı’ndan geçen arzın yalnızca küçük bir bölümünü karşılayabileceği belirtiliyor.

İRAN’DAN EKONOMİK ŞOK MESAJI

İranlı yetkililer uzun süreli bir ekonomik şok yaratmayı amaçladıklarını açıkça dile getirdi.

İran askeri komutanlığı sözcüsü İbrahim Zolfaqari, Washington’a hitaben yaptığı açıklamada “Petrolün varil fiyatının 200 dolar olmasına hazırlanın. Çünkü petrol fiyatı bölgesel güvenliğe bağlıdır ve siz bunu istikrarsızlaştırdınız” dedi.

Tahran’da bir bankanın ofislerinin gece saldırısında vurulmasının ardından Zolfaqari, İran’ın ABD veya İsrail ile iş yapan bankalara saldırılarla karşılık vereceğini söyledi ve Orta Doğu’daki insanların bankalardan en az bin metre uzak durması gerektiğini belirtti.

Denizde ise Tayland bayraklı bir dökme yük gemisi alev alırken mürettebat tahliye edildi. Üç kişinin kayıp olduğu ve makine dairesinde mahsur kalmış olabileceği bildirildi.

Japon bayraklı bir konteyner gemisi ile Marshall Adaları bayraklı bir dökme yük gemisinin de mermilerden zarar gördüğü açıklandı. Böylece savaşın başlamasından bu yana vurulan ticari gemi sayısı 14’e yükseldi.