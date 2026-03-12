Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete' | Adana'da korkunç olay | Son dakika haberleri

        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'

        Adana'da polis ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 yaşındaki Cumali T. ile oğulları 29 yaşındaki Mert T. ve 28 yaşındaki Taner T.'yi, daire kiraladıkları binanın yangın merdiveninde saklanırken yakaladı. Baba ve 2 oğlu suç makinesi çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 10:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cumali T. (60) ile oğulları Mert T. (29) ve Taner T.’nin (28) yakalanması için çalışma başlattı.

        KALDIKLARI DAİRE TESPİT EDİLDİ

        DHA'daki habere göre firari hükümlülerin Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit eden polis, adrese operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis, firari baba ile oğullarını bulamadı.

        REKLAM

        SAKLANMAK İÇİN KİRALAMIŞLAR

        Apartmanın çevresinde önlem alan polis, yatak odasından açılan yangın merdiveninden ses duydu. Yangın merdivenine çıkan ekipler, Cumali T. ile oğulları Mert T ve Taner T.’yi yakaladı.

        BABA VE 2 OĞLU SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

        Daireyi saklanmak için kiraladıkları belirtilen Cumali T.’nin ‘Yağma’ suçundan 10 yıl, Mert T.’nin ‘Ruhsatsız ateşli silah, mermi veya bıçak bulundurma’ suçundan 5 yıl 6 ay, Taner T.’nin ise ‘Dolandırıcılık’ suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cumali T. ile oğulları Mert T. ve Taner T. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcukent'te uzun namlulu silahlarla 20 milyon liralık soygun kamerada

        KUYUMCUKENT'e 2 araçla ellerinde uzun namlulu silahlarla gelen şüpheliler, yaklaşık 20 milyon lirayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Ölümlü kaza sonrası olay yerine kahve siparişi!
        Ölümlü kaza sonrası olay yerine kahve siparişi!
        Adana şalgamı AB'de tescillendi!
        Adana şalgamı AB'de tescillendi!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"