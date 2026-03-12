Adana'da, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cumali T. (60) ile oğulları Mert T. (29) ve Taner T.’nin (28) yakalanması için çalışma başlattı.

KALDIKLARI DAİRE TESPİT EDİLDİ

DHA'daki habere göre firari hükümlülerin Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit eden polis, adrese operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis, firari baba ile oğullarını bulamadı.

SAKLANMAK İÇİN KİRALAMIŞLAR

Apartmanın çevresinde önlem alan polis, yatak odasından açılan yangın merdiveninden ses duydu. Yangın merdivenine çıkan ekipler, Cumali T. ile oğulları Mert T ve Taner T.’yi yakaladı.

BABA VE 2 OĞLU SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Daireyi saklanmak için kiraladıkları belirtilen Cumali T.’nin ‘Yağma’ suçundan 10 yıl, Mert T.’nin ‘Ruhsatsız ateşli silah, mermi veya bıçak bulundurma’ suçundan 5 yıl 6 ay, Taner T.’nin ise ‘Dolandırıcılık’ suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cumali T. ile oğulları Mert T. ve Taner T. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.