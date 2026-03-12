HT Gastro
Stil

Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası

Pazartesi sabaha karşı düzenlenecek Oscar gecesinde ödül alamayan adaylar da eli boş dönmüyor. Değeri 350 bin doları bulan hediye çantaları, lüks tatillerden güzellik ürünlerine kadar birçok ayrıcalık içeriyor. Çantadaki en dikkat çekici hediye ise ünlü bir boşanma avukatının hazırlayacağı evlilik sözleşmesi...

Giriş: 12.03.2026 - 11:59
Habertürk
Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası

15 Mart’ı 16 Mart’a bağlayan gece düzenlenecek 98. Oscar Ödülleri’ne sayılı günler kala, törenin en merak edilen detaylarından biri de adaylara verilen ünlü 'hediye çantaları' oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da adaylar, töreni kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın oldukça sıra dışı ve lüks hediyelerle dolu bir çantaya kavuşacak.

Los Angeles merkezli eğlence pazarlama şirketi Distinctive Assets tarafından hazırlanan bu “Herkes kazanır” temalı hediye paketleri resmi olarak Akademi tarafından verilmiş sayılmıyor.

Bu nedenle içeriğinde oldukça iddialı ve sıra dışı seçenekler yer alabiliyor. Nitekim geçen yılki hediye çantalarının toplam değeri altı haneli rakamlara ulaşmış ve içinde yağ aldırma işlemi bile bulunmuştu.

Bu yılın çantalarında da Sri Lanka tatilinden özel bir evlilik sözleşmesine, lüks cilt bakım ürünlerinden mimarlık hizmetine kadar geniş bir liste yer alıyor.

Çantanın değeri ise yaklaşık 350 bin dolar, yani 15 milyon 440 bin Türk lirası... Peki içinde oldukça sıra dışı deneyim ve hediyelerin yer aldığı çantada neler var dersiniz?

9 MİLYON DOLARLIK VİLLADA KONAKLAMA

Adaylara sunulan hediyeler arasında dünyanın farklı noktalarında lüks konaklama deneyimleri bulunuyor.

- Kosta Rika’nın Playa Hermosa bölgesinde değeri 9 milyon dolar olan özel villada konaklama. Paket içinde özel şef ve şoför de bulunuyor.

- Finlandiya Lapland’da Kuzey Işıkları manzaralı lüks Arktik villa deneyimi ve özel şef.

- Güney Kaliforniya’da yedi günlük wellness (iyi yaşam) ve sağlık kampı.

- Sri Lanka’da Michelin tarafından tanınan bir tesiste 10 günlük “wellness yenilenme” programı.

LÜKS BAKIM ÜRÜNLERİ

Hediye çantasında cilt bakımı ve estetik deneyimleri de önemli yer tutuyor.

- Yüz şekillendirme ve lifting etkili bakım deneyimi ile lüks cilt bakım ürünleri.

- Viral Watermelon Glow tonik ve Kore toner pedleri.

- Üç parçalı İsviçre menşeli lüks cilt bakım seti.

- Görünmez SPF güneş koruyucu primer.

- Yüz bakımı ve masaj hizmetlerinde kullanılabilecek 400 dolarlık kredi.

ÜNLÜ BOŞANMA AVUKATININ HAZIRLAYACAĞI ÖZEL BİR EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bazı hediyeler ise doğrudan hizmet olarak sunuluyor.

- Dr. Thomas Su tarafından gerçekleştirilen vücut şekillendirme liposuction deneyimi.

- Gülüş tasarımı danışmanlığı ve diş beyazlatma.

- New York’ta 25 bin dolar değerinde yüz gençleştirme işlemi.

- Ünlü boşanma avukatı James Sexton tarafından hazırlanacak özel bir evlilik sözleşmesi.

LÜKS ÇAY TADIM SETİ

Çantada çeşitli gurme atıştırmalıklar da bulunuyor.

- Lüks çay tadım seti.

- Yenilebilir altın kristalleriyle kaplı bitter çikolatalı pretzel.

- Bitter çikolatalı hindistancevizli badem atıştırmalıkları.

- Beyaz ve bitter çikolata kaplı dondurularak kurutulmuş meyveler.

İÇ MİMARLIK HİZMETİ

- Japon tasarımı valiz.

- Vücut destekleyici iç çamaşırı.

- Özel konut iç mimari tasarım hizmeti.

- 'Aqua Booster' teknolojili lüks duş başlığı.

KRİPTO PARA CÜZDANI

- Altın kaplama kripto para soğuk depolama cüzdanı.

- “Movie Star” adlı sınırlı üretim dolma kalem.

- Girişimci Mitch Gould’un anı kitabı.

- Mini dijital kamerayla portre fotoğraf çekimi deneyimi.

