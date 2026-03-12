Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası

Kadının primi erkekten yüksek

Sigorta Sayfası programına katılan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, Merkez Bankası'nın döviz rezervini kullanmasına rağmen bunun sonsuza kadar süremeyeceğini bu nedenle kurda hareketlenme beklediklerini bunun ise özellikle trafik, kasko ve sağlık sigortasında sigorta şirketlerinin maliyetlerini artırabileceğini ifade etti. Özsoy bunun direkt olarak sigorta primlerine yansıyabileceğini söyledi. Özsoy, Türkiye'nin savaş halinde olmaması nedeniyle aynı Hatay ve Gaziantep'e düşün füze parçaları gibi yanlışlıkla bir füze parçasının Türkiye içinde sigortalılara zarar vermesi halinde bunu sigorta şirketinin karşılayacağını söyledi. Özsoy, kadınların sağlık sigortasını daha fazla kullanması nedeniyle sigorta primlerinin erkeklerden daha pahalı olduğunu dile getirdi