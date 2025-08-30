HT Gastro

Dünyanın en güzel bisiklet yolları

Dünyayı keşfetmenin tek bir yolu yok; ister uçakla, ister trenle, ister yürüyerek… ya da en keyifli seçeneklerden biriyle: bisikletle. Bisiklet tatilleri, hem daha fazla yol katetmenin en sürdürülebilir yollarından biri hem de manzaraları doyasıya yaşamanın en güzel biçimi. Time Out, dünyayı iki teker üzerinde keşfetmek isteyenler için en etkileyici rotaları seçti…

Giriş: 30.08.2025 - 08:06 Güncelleme: 30.08.2025 - 08:06
Habertürk
Haberler Stil Dünyanın en güzel bisiklet yolları
1

1. Loire à Vélo, Fransa
Nerede? Nevers'ten Atlantik Okyanusu'na uzanan Loire Vadisi
Uzunluk: 900 km
Süre: Hız ve kondisyonunuza göre 1–2 hafta

Fransa'nın ortasından batı kıyısına uzanan UNESCO Dünya Mirası Loire Vadisi, lezzetli yemekleri ve yumuşak tepeleriyle ünlü. Loire à Vélo parkuru ise, ünlü EuroVelo 6 rotasının batıdaki bölümünü oluşturuyor.
Yolda bağlar, nehirler ve masalsı 22 şato (örneğin Château d’Angers) bisikletçileri bekliyor.
Bölgede “Accueil Vélo” (bisikletlilere hoş geldiniz) etiketli oteller, tamir noktaları ve park alanları bulunuyor. Üstelik bisikletliler için özel tasarlanmış Loire à Vélo treni de var.

2

2. Trans Dinarica Rotası, Batı Balkanlar
Nerede? Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Sırbistan
Uzunluk: 5 bin 500 km
Süre: 1 haftadan birkaç aya kadar

2024'te açılan Trans Dinarica, Batı Balkanlar'ın yedi ülkesini birbirine bağlayan ilk bisiklet rotası. 5 bin kilometreyi aşan uzanan parkur Slovenya'dan Kosova'ya uzanıyor.


3

3.Kervan Yolu, Fas
Nerede? Imilchil'den Tanca'ya
Uzunluk: 840 km
Süre: Yaklaşık 2 hafta

Fas'ın kalabalık şehirlerindeki renkli çarşıların ötesinde, Kervan Yolu bisikletçileri Sahra Çölü'nden başlayıp karlı Atlas Dağları'nı aşarak ülkenin kuzey kıyılarına götürüyor.
800 km'lik bu rota, Şafşavan gibi ünlü şehirleri ve UNESCO mirası Fez medinasını, el değmemiş manzaralar ve göçebe köyleriyle birleştiriyor. Ayrıca yolun sonunda İspanya'ya feribotla geçip yolculuğa Avrupa'da devam etmek de mümkün.

4

4. Shimanami Kaido, Japonya
Nerede? Seto İç Denizi, Honshu'dan Shikoku'ya
Uzunluk: 70 km
Süre: 1–2 gün

Hızlı trenleriyle ünlü olan Japonya'yı keşfetmenin bir başka yolu da Shimanami Kaido rotasında bisiklet sürmek. Hiroshima bölgesinde altı adayı birbirine bağlayan rota, bir günde tamamlanabilir.

Yol boyunca bisiklet kiralama noktaları mevcut ve neredeyse hiç yokuş yok.

5

5. MizMal, İrlanda
Nerede? Mizen Head’den Malin Head'e, İrlanda'nın bir ucu
Uzunluk: 845 km
Süre: Yaklaşık 1 hafta

Uzun mesafe bisikletine başlamak için ideal olan MizMal rotası, İrlanda'yı güneyden kuzeye kat ediyor. Yola Vahşi Atlantik Yolu'nun ünlü manzaraları, ıssız koylar, sarp kayalıklar eşlik ediyor.

Tecrübeli bisikletçilerin rotayı bir haftada tamamlayabileceği ifade ediliyor.

6

6. Carretera Austral, Şili
Nerede? Puerto Montt’tan Villa O’Higgins’e
Uzunluk: 1200 km
Süre: Deneyime bağlı olarak 25–30 gün

Zorlu bir parkur arayanlar için bu rota uygun olabilir. Route 7 olarak da bilinen bu rota, Şili Patagonya'sının kalbinden geçiyor; çevresi And Dağları zirveleri, parlayan mavi göller ve geniş açık ovalarla çevrili.

Rotanın zorlukları arasında az sayıda yeme-içme yerinin olması ve dik yokuşlar var. Ancak bu zorlukların yanında Patagonya ve Queulat Ulusal Parkları, General Carrera Gölü ve onlarca kırsal köyü ziyaret etmek mümkün.

7

8. Dostluk Yolu, Tibet/Nepal
Nerede? Lhasa'dan Kathmandu'ya
Uzunluk: 800 km
Süre: Deneyimli bisikletçiler için yaklaşık 20 gün

Tecrübeli bisikletçiler dünyanın en az keşfedilmiş bölgelerinden birinde, "dünyanın çatısı" Himalayalar boyunca sürüş yapabilir. 5 bin metrenin üzerindeki rotada, dağ geçitleri, karla kaplı zirveler ve antik manastırlar bulunuyor.

8

9. Munda Biddi Trail, Avustralya
Nerede? Perth’ten Albany’e
Uzunluk: 1067 km
Süre: 15–25 gün

Uzak Batı Avustralya'da yer alan Munda Biddi Trail, dünyanın en uzun off-road bisiklet rotalarından biri olarak öne çıkıyor. 1000 km'yi aşan rota, Perth ile Albany arasında uzanıyor. Rotanın tamamını sürmek isteyenler için özel konaklayabileceği alanlar bulunuyor.

9

10. Great Divide Mountain Bike Route (GDMBR), Kanada/ABD
Nerede? Banff, Kanada’dan Antelope Wells, New Mexico’ya
Uzunluk: 4300 km
Süre: 35–40 gün

Kanada ve Kuzey Amerika, bisiklet yolculuğu için farklı bir deneyim sunuyor; vahşi doğa, ulusal parklar ve kıtanın tamamını geçebileceğiniz yarış rotaları...

Great Divide rotası Alberta'dan New Mexico sınırına kadar uzanıyor ve dünyanın en uzun off-road bisiklet rotası olarak biliniyor. Rocky Dağları, Yellowstone ve Grand Teton Ulusal Parkı gibi farklı yükseklikler ve manzaralar sunuyor; kurak çöllerden, ormanlara kadar çeşitliliğin bulunduğu rotanın, bisikletçiler için sınav niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
Otellerde lüksün simgesi olan açık büfe kahvaltı; israf, aşırı tüketim ve çevresel etkisi nedeniyle eleştirilerin odağında.
Yeni akım ile tanışın: Floral Fle
Bahçelerinde soğan, patates yetiştiren, inek ve tavuk besleyen hatta arıcılık ile ilgilenen ünlü isimler kimler? Yeşil, sağlıklı, leziz lahana ve domates yetiştirmek, yumurtaları tavukların altından taze taze almak birçok ünlünün en gözde hobisi. Kim bilir, aşağıdaki listeye bakıp belki siz de ilham alırsınız.
Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformları her geçen gün yeni güzellik trendleri doğuruyor. Addams Ailesi'nin soğuk ve karamsar kızı Wednesday Addams'tan ilham alan yeni trendin ismi ise 'Yorgun Kız' makyajı. Akımla birlikte Z Kuşağı, kusurlarını kapamak yerine öne çıkarıyor
Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
İnsanlar bazen bir şeyi yemek için değil, sadece fotoğrafını sosyal medyada paylaşmak için satın alıyor. Süpermarket gıda kampanyalarının son örneği olan tatlı görüntülü sandviç İngiltere'nin gündemine oturdu ve ortalık biraz karıştı.
Kaç tanesine gittiniz?
Kaç tanesine gittiniz?
Deniz kıyısında yaşamak ömür uzatır mı?
Yeni bir araştırma, denize kıyı olan yerlerde yaşamanın ömrünüze 1 yıl ekleyebileceğini ortaya koyuyor.
Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
Bir peluş oyuncak salgınının ortasındayız! Kocaman gözlü, tuhaf sırıtışlı tüylü bebek Labubu, küresel bir fenomene dönüştü. Çocuklar için bir oyuncak olmanın ötesinde, yetişkinlerin de takıntısı haline geldi
Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
1984'ten beri her yıl tüm dünyada temmuz ayının üçüncü pazar günü kutlanan Dünya Dondurma Günü bu sene 21 Temmuz'a denk geliyor. Başta çocuklar olmak üzere herkes tarafından sevilen, yaz denince akla ilk gelen, içimizi serinleten, lezzetli, zihin tazeleyici bir tatlıdır dondurma. İlk dondurmayı kim bulmuş olabilir, hiç merak ettiniz mi?
Direksiyondaki tehlike
Sinyalsiz şerit değiştirme, aşırı hız, ani fren ve trafikte birtakım sabırsız davranışlara bundan böyle daha farklı bir gözle bakabiliriz. Dikkatsiz araç kullanmak herkes için tehlikeli olsa da Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) teşhisi alanlar için tüm bu riskli hareketler sıradan. Ama kaza geçirme ihtimali yüzde 62 daha fazla
Demek ben klasik bir tidsoptimistim
Tidsoptimist, sahip olduğundan daha fazla zamanı olduğunu düşündüğü için sürekli geç kalan kişi anlamına geliyor. Yani ben.
10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
Rüya gibi sahilleri, uygun fiyatları, vizesiz ulaşım olanaklarıyla ve sosyal medyada artan şöhretiyle Ksamil, Balkanlar'ın Maldivleri güzellemesini sonuna kadar hak ediyor!
Bu restoranda çalışanlar demans hastası
Kusurları kucaklayan, empatiyi yeşerten bu sosyal deney tüm dünyaya ilham vermeye devam ediyor. Bu restorana gelen herkes siparişinin yanlış gelme ihtimalinin olduğunu biliyor. Ardından gelen kahkaha, neşe, empati, anlayış ve nezaket dolu iletişim biçimi dünya çapında büyük övgüler almaya ve ödüller kazanmaya devam ediyor.
Nefes analizinden hastalık teşhisi
Nefes alma biçimi kişiye özgüdür, tıpkı parmak izi gibi benzersizdir. Bilim insanları yakında nefes analizi yaparak hangi sağlık problemleri yaşadığınızı teşhis edebilecek.
Fabrikayı 45 yılda eve dönüştürdü
Ricardo Bofill, Avrupa'da yaşamış ve arkasında devasa ölçekte etkileyici pek çok eser bırakmış 20. yüzyılın en önemli postmodern mimarlarından biri kabul ediliyor. 45 yıl süren evi ve Açlık Oyunlarına ilham veren toplu konut projesi ile ünlü.
Google’da sezonun gözdesi Türkiye
Türkiye, 2025 yaz sezonu için tatil aramalarında Google'da en çok ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor.
Kaş'ın en müstesna koyları
Dünyanın en iyileri arasında 2 Türk şehri
ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
ChatGPT sizi dinleyebilir, hatta anlayabilir. Peki hissedebilir mi? Uzmanlar dijital terapinin sınırları olduğunu kaydediyor ve ekliyor: Yapay zeka, gerçek empatiyi taklit edemez
Dünyanın en iyileri belli oldu
Converse küp şekline girdi Cubverse doğdu
Converse'den türetilen parmak arası bile görmüştük ama bu kadarı da fazla dediğinizi duyar gibiyiz. Armand Croisonnier, Matteo Cavarra ve Edgar Beyls isimli stil danışmanları tarafından tasarlanan küp şeklindeki eğlenceli Converse yani Cubverse sosyal medyada tanıtıldı.
Hangi koltuklar daha güvenli?
Uzmanlar, belirli koltuklarda oturan yolcuların uçak kazasından kurtulma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.
İşte yılın popüler gelinlik modelleri
Havaların ısınmasıyla düğün mevsimi geldi çattı. Gelinlerin 'tatlı' telaşı da başladı. Peki yeni sezonda gelin adaylarını hangi gelinlik modelleri ve trendler bekliyor?
Babaanneler göreve!
2025 Mayıs ayında Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının rahatlamak için başvurduğu en az bir büyükanne hobisi olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre her fırsatta teknoloji bağımlısı ya da meraklısı diye yaftalanan Z kuşağı o elindekini sessizce yere bırakmaya başladı.
Avrupa'nın en iyi 20 plajı, ikisi Türkiye'den
World's 50 Beaches ekibinde yer alan seyahat uzmanları, 2025 yılında dünyanın en iyi 50 plajını yeni bir raporla sıraladı. Bu listenin bir sonraki yaz tatilinizi planlamanıza ilham vermesini umuyoruz. Listede Türkiye'den de iki yer var.
Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
Yaz geldiğine, bayram tatili yaklaştığına ve okulların tatile girmesine az kaldığına göre klasikleşen Yunan Adalarına giriş rehberimizi yayınlamanın vakti geldi demektir. Hangi firma hangi adaya nereden kalkıyor?
Nerede kaldı o eski hasır sepetli simitçiler?
30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
İnsan alışkanlıkları, insanın eşya ile ilişkisi... Sosyoekonomik ve kültürel yelpazenin tüketim alışkanlıklarına etkisi ne olabilir? Bir ailenin sahip oldukları bize o aile hakkında neler anlatabilir?
Gece müzeciliği 27 noktada başlıyor
Gece müzeciliğinin rotası belli oldu. 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak programa göre İstanbul'dan Adıyaman'a, İzmir'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan 27 farklı noktada müzeler gece gezilebilecek. Bu müzeler hangileri?
Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
Brezilya'da Mato Grosso do Sul eyaletindeki kasvetli bir hapishane hücresinde, bir adam Don Kişot'un son sayfasını çevirir, kitabı kapatır ve kalemi eline alır. Bundan sonra yazacakları, hapis cezasını kısaltabilir.
Deniz feneri ebeveynliği
Bazen, bir ebeveynin yapabileceği en iyi şey hiçbir şey yapmamaktır! Uzmanlar 'helikopter ebeynlik' yerine 'deniz feneri ebeveynliği'ni öneriyor
Kişisel stil öldü mü?
Sokakta yürürken gördüğünüz bir kişinin ne giydiğine bakarak onun ne kadar "çevrimiçi" olduğunu anlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Birkin kahkül modeli geri döndü
Jane Birkin 60'ların sonunda şöhrete kavuşmasından bu yana bir stil ikonudur. Sadece Hermes çantaları yüzünden değil, günümüzün en trend saç modellerinden birini icat ettiği için de teşekkür etmeliyiz ona. İşte yeni nesil arasında gene popüler olan Birkin kahkülleri...
Plan yapmaya değer 18 plaj
Listedeki plaj ve koylar hem deniz ve kum hem de güneş vaat ediyor. Daha önce gördüğünüz, görmediğiniz, bir daha görmek için yanıp tutuştuğunuz muhteşem güzellikler için gelin listeye bakalım.
Hangi renk sebze ne işe yarar?
Meyve ve sebzelerden oluşan gökkuşağı beslenmeyi teşvik etmek, tüm yaş gruplarında sağlık faydalarını en üst düzeye çıkarmak için basit bir stratejidir.
'Görevimiz Tehlike' kırmızı halıda
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike filmiyle devam etti. Kırmızı halıda yine 'sade' tercihler göze çarptı
Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali başladı! Festival yönetiminin, bu yıl 'şeffaf' ve 'çıplak'lık içeren elbiselere kesin bir yasak getirmesiyle kırmızı halıda daha sofistike tercihler vardı. Irina Shayk, Bella Hadid gibi isimler sade kıyafetlerle boy gösterdi
'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
Müziğin son dönemde en sevilen genç kadınlarından bazıları popun katı kısıtlamalarını reddediyor. Onlara 'Alt-Girls' ya da daha anlaşılır tabirle 'Alternatif Kızlar' deniyor. Yaza damga vurmak için gün sayıyorlar
Anneler gerçekten ne ister?
Anneme en pahalı hediyemi ilkokul 1'deyken verdim. Daha fazlasını hiç satın alamadım. Hayatımızın sonuna dek o anıyı zihin çerçevemizde asılı tutacağız. Anne olunca anladım ki, ben de benzer bir hediyeyi bekliyormuşum hep. Şimdi, reklamları kapatıp anneleri dinlemeye hazır mısınız?
Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
Snob mu züppe mi tiki mi? Ya da hiçbiri mi? Met Gala teması olan Black Dandyism ne demek? Nereden doğdu? Kıyafetler olduğundan da fazla anlam barındırabilir mi? Siyah erkekler gösterişli modayı, gurur ve direnişi ifade etmek için nasıl kullandı?
2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
ABD Michigan'da sevilen bir kitapçının kitaplarını yeni dükkanına taşımasına yardımcı olmak için 300 kişi biraraya geldi ve toplumdaki dayanışmanın güzel bir örneği olarak elden ele kitapları iki sokak ötedeki yeni mekana taşıdılar. Bir zamanlar İstiklal'de Robinson Crusoe Kitabevi de bu şekilde taşınmıştı.
Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
Moda dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan geleneksel Met Gala, Metropolitan Sanat Müzesi'nde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Kırmızı halıda birçok davetli, 1940'larda Afro-Amerikalı erkekler arasında popülerleşen, geniş omuzlu ve yüksek belli takım elbiselerine çağdaş bir dokunuş getirdi. Takım elbiseler ve siyah renk 'mavi' halıya hakimdi...
Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
UNESCO'nun 2017 yılında gastronomi şehri seçtiği Hatay'da mezeler hariç sıcak olarak 600'ün üzerinde yemek çeşidi var. Ve bu haberde en özel 28 tanesini bulacaksınız.
Erkeklerde kirpik kesme trendi
Genç erkekler, daha erkeksi görünmek için tehlikeli bir çaba içine giriyorlar. Kirpik kesme trendi yükselişte...
Dünyanın en pahalı 5 lisesi
Dünyanın en pahalı 5 lisesi İsviçre'den özel okullar. Pek şaşırtmadı değil mi?
Bekarlık demansı engelliyor mu?
Florida Üniversitesi'nden Dr. Selin Karaköse ve ekibi tarafından yürütülen 18 yıllık bir çalışma, evli olmayan yetişkinlerin evli olanlara göre daha düşük bunama riskine sahip olabileceğini öne sürerek eski varsayımlara meydan okuyor ve diyor ki evlilik tek başına daha iyi bir bilişsel sağlığı garanti etmez.
Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
Netflix'in dünya çapında ses getiren dizisi Adolescence, ergenlik dönemine dair pek çok soruyu gündeme yeniden getirdi. Klinik Psikolog Aybeniz Yıldırım ile diziden yola çıkarak son yıllarda ergenlik döneminde artan şiddeti, akran zorbalığı ile siber zorbalığı, çocuk ile aile arasındaki iletişim eksikliğini ve bu çocukları nasıl kazanabileceğimizi konuştuk
Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
Türkiye, yaşamın iyi olduğu Cittaslow Kentler Ağı'na 2009 yılında katıldı ve bugüne kadar toplam 26 kentimiz bu ağa dahil oldu. Sakin şehir kavramı tam olarak nedir ve o kente ne kazandırır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'de bir araya geleceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesine şeref konuğu olarak katılacağı bildirildi.
İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Portekizli teknik adamın, sarı-lacivertli ekipten alacağı tazminat ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ödeyeceği fesih bedeli...
Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında bir yangın söndürme uçağı, kaza kırıma uğraması sonucu tarlaya acil iniş yaptı, pilot ise kurtarıldı. Uçağın zorunluğu iniş yaptığı bölgede AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince güvenlik amaçlı şerit çekilen kaza yerinde AFAD ve itfaiye ekipleri ise yakıt sızıntısı ihtimaline karşı çalışma yaptı
Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kütahya'da 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya "Bugüne kadar ülkelerine dönen, onurlu ve güvenli şekilde geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu" dedi.
TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
TEKNOFEST Mavi Vatan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ederken festival ikinci gününde kapılarını halka açtı. Donanma gemileri ve Atatürk'ün mirası Savarona'ya ilgi yoğun oldu. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada "Milli gemilerimiz var, bizim denizlerdeki bağımsızlığımızın nişanesi" dedi
"Güvenlik garantileri bir şart değil"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya sağlanması planlanan güvenlik garantilerine ilişkin açıklamada bulundu. Zaharova, "Güvenlik garantileri bir koşul değil sonuç olmalı." derken, garantilerin Rusya'nın güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olması gerektiğini belirtti.
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul toplantısı 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının kura çekimi Monaco'da gerçekleştirildi. Kuraya ikinci torbadan giren tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
"Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
Dışişleri Bakanı Fidan, TBMM'de düzenlenen Gazze oturumunda yaptığı açıklamada, "Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür" dedi. Bakan Fidan, "Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir" ifadelerini kullandı
Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
Fenerbahçe'nin görevine son verdiği Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerdeki 62 maçlık kariyerine icraatleriyle değil, açıklamalarıyla damga vurdu! Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli camianın şampiyonluk hasretine son veremezken, sezon boyunca yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Deneyimli teknik adamın Benfica maçları öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamalar ise bardağı taşıran son damla oldu. İşte hafta hafta Mourinho'nun gündem yaratan sözleri...
Altınları yanlışlıkla çöpe attı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eski çekyatın altında bulunan ve yanlışlıkla çöpe atılan altınlar polisin çabasıyla bulunarak sahibine teslim edildi
CHP İstanbul seçimi için iddianame
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi
1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
İstanbul Çekmeköy'de bir kafede yemek yerken silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı 49 yaşındaki Tuncay Meriç'in cinayetinde yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meriç'in öldürülmesi olayıyla ilgili şüpheli E.H.'nin, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, 1 kadın 5 kişi daha gözaltına alındı. Cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia ediliyor
“Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde 2019'da yaşanan tartışma Yargıtay'ı ikiye böldü. Hasta yakının "Eşek gibi bakacaksın" sözü için Yargıtay 4. Dairesi "Hakaret değil, kaba söz" kararı verirken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise "Hakaret" itirazı yaptı. Kararı Genel Kurul verecek
Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı. Türk futbolunun duayen ismi Rıdvan Dilmen, HT Spor'da sarı-lacivertlilerin teknik direktör gündemine değerlendirdi.
Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Benfica Kulübü, milli yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertliler, Benfica ile 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro'luk bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.
Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Research Center'in yaptığı son araştırmaya göre geleceği görmek için bir falcıya, burçlara veya başka bir yola danıştıklarını söyleyenler arasında ilk sırada yüzde 47 ile Güney Afrika yer alırken ikinci sırada yüzde 45 ile Hindistan yer aldı. Türkiye'de ise bu oran yüzde 7 oldu
Düğünün ertesi sabahı takı topladı
Dün akşam Gülseren Ceylan ile nikâh masasına oturan Mehmet Ali Erbil, törenin ertesi sabahı canlı yayın açıp takı topladı
YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
2025 YKS yerleştirme sonuçları, başarı sırasına rağmen üniversiteye yerleşemeyen binlerce öğrenciyi şaşkına çevirdi. Devlet üniversitelerinde kontenjanlar azaltıldı, vakıf üniversitelerinde ücretler arttı. Tercih sistemindeki bu değişiklikler, başarılı öğrencilerin bile açıkta kalmasına sebep oldu. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi