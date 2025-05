İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında Saint – Ex öne çıkıyor, Küçük Prens'in yazarı Saint-Exupéry'in And dağlarında arkadaşını arayışını anlatıyor. Vizyona giren 2 film ile nostalji rüzgarı esecek. Sinema tarihinin en önemli filmleri arasında gösterilen Baba (The Godfather), yeniden sinemada, Örümcek Adam da bu hafta yeniden sinemada gösterime giriyor. Romantik bir film tercih etmek isteyenler için Evli Mutlu Çocuklu, Komedi isteyenler içinse Efendiler ve Sonradan Gurme öne çıkıyor. Sabahattin Ali' nin ölümsüz eseri İçimizdeki Şeytan, 14 Mayıs'ta Baba Sahne'de seyirci ile buluşacak. Sayın Schmitz de 11 Mayıs'ta Kumbaracı 50'de olacak. Harbiye Açıkhava konserleri devam ediyor… Teoman 13 Mayıs'ta, Livaneli Efsanesi-Gökyüzü Herkesindir konseri 14 Mayıs'ta Harbiye Açıkhava'da olacak. Chamber Jam Contemporary Tango Beşlisi 10 Mayıs'ta CRR'de tango meraklılarını bekliyor. Nuri Kuzucan'ın "Bir Resmin Bütün Parçaları" başlıklı sergisi 21 Haziran'a kadar Galerist'te olacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.