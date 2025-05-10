PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi" ifadelerini kullandı. Kısa süre sonra PKK, kongresini Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını duyurdu. Açıklamada, "Alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihi öneme sahip bir karar alındı" denildi. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da, "Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek" dedi. DEM Parti'den yapılan son açıklamada da, "Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı. Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz" denildi. 8 maddelik açıklamada "çözüm iradesine destek sunan Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu iradeye sahip çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a ve sürece olumlu yaklaşan ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm muhalefet liderlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine de yer verildi