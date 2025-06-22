Converse küp şekline girdi Cubverse doğdu

Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul'da yapımına başlanan bir metro hattında işlerin durduğunu ve yüklenici firma yetkililerinin Bakanlığın projeyi devralmasını talep ettiğini belirtti. Kendilerine projenin kredisinin sağlandığını ve devam etmeleri gerektiğini söylediğini ifade eden Bakan Uraloğlu "Dediler ki; 'Öncesinde gelen 60 milyon Euro bizim işe kullanılmadı.' Bir kere işlem olarak bu nasıl olur benim aklım durdu, onu söyleyeyim. Yani hem böyle bir şeyin işlem olarak yapılabilirliğini mümkün görmüyorum hem de hangi cesaretle, gerçekten nereye kullanıldı, o konuda bir bilgiye sahip değilim. Ama 60 milyon Euro'luk bir Avrupa Birliği kredisi gönderilen işe kullanılmadı. Gerçekten nereye gittiğini ben bilmiyorum ama böyle bir cesaret ilginç bir cesarettir" dedi