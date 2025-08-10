HT Gastro
Deniz kıyısında yaşamak ömür uzatır mı? Bilim açıkladı

Yeni bir araştırma, denize kıyı olan yerlerde yaşamanın ömrünüze 1 yıl ekleyebileceğini ortaya koyuyor.

10.08.2025
Ohio State Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre deniz kenarında yaşamak ömrünüzü uzatabilir. Bir göl veya nehir kenarında yani iç kesimlerde yaşıyorsanız aynı avantajları beklemeyin.

Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ABD'deki nüfus verilerini inceleyerek, uzun yaşam ve bunun farklı mavi alanlara olan yakınlıkla ilişkisini inceledi. Bulguları Environmental Research dergisinde yayınlandı.

Analiz, kıyı bölgelerinde yaşamakla uzun ömür arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Ancak, büyük göl ya da nehirlere yakın kentsel alanlarda yaşayanların yaşam beklentisi biraz daha kısa olma eğilimindeydi.

Genel olarak, deniz kıyısında yaşayanların 79 yıl olan ortalamadan bir yıl veya daha fazla uzun yaşamaları beklenirken, nehir, göl ya da buna benzer su kıyılarına yakın alanlarda yaşayanların yaklaşık 78 yaşında ölme olasılığı daha yüksekti. Çalışmaya göre, deniz kıyısında yaşayanlar muhtemelen birbiriyle bağlantılı çeşitli faktörler nedeniyle daha uzun yaşıyordu.

Yaşam süresini etkileyen faktörler

Analiz, iç kesimlerde yaşayanlara kıyasla deniz kıyısı sakinleri için daha ılıman sıcaklıklar, daha iyi hava kalitesi, daha fazla dinlenme fırsatı, daha iyi ulaşım, kuraklığa daha az duyarlılık, daha yüksek gelir gibi sebepler ortaya koydu. Araştırmacıların yeni bulduğu en önemli fark, kıyı bölgelerinin iç kesimlere kıyasla daha az serin ve daha düşük maksimum sıcaklık yaşamasıydı.

Daha önce yapılan benzer araştırmalar, denize yakın yaşamanın daha yüksek fiziksel aktivite seviyeleri, daha düşük obezite oranları ve daha iyi kalp sağlığı gibi daha iyi sağlık ölçütleri arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koymuştu.

Mavi alanların sağlığa faydaları yeniden tartışılıyor

Ohio Eyalet Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi çevre sağlığı uzmanları bu zamana kadar genel olarak, her tür mavi alanın insan sağlığına yararlı etkiler sağlayabileceğini düşünüyorlardı. Ancak bu son araştırma bilim insanlarını şaşırttı çünkü çalışma deniz kıyısında yaşayanlarla daha içerideki göl ve nehir kenarlarında yaşayanlar arasında çok önemli ve net bir fark olduğunu göstermişti.

Net fark şuydu: Deniz kıyısında yaşayan insanlar daha uzun yaşıyordu. Bu çalışma, çeşitli türdeki mavi alanlarla uzun ömür arasındaki ilişkiyi kapsamlı ve sistematik olarak inceleyen ilk çalışmaydı.

