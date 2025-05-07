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Anneler, Anneler Günü'nde gerçekten ne ister?

Anneme en pahalı hediyemi ilkokul 1'deyken verdim. Daha fazlasını hiç satın alamadım. Hayatımızın sonuna dek o anıyı zihin çerçevemizde asılı tutacağız. Anne olunca anladım ki, ben de benzer bir hediyeyi bekliyormuşum hep. Şimdi, reklamları kapatıp anneleri dinlemeye hazır mısınız?

Giriş: 07.05.2025 - 07:00 Güncelleme: 07.05.2025 - 07:00
Melike Tümer
Haberler Stil Anneler, Anneler Günü'nde gerçekten ne ister?

Olağanüstü özellikleriyle mutfak robotu, yeni nesil fritöz, zerre iz bırakmayan elektrikli süpürge, tencere seti... Liste böyle uzayıp gider. Buna kıyafet, makyaj malzemesi, kişisel bakım gereçleri falan da ekleyebiliriz. Klasik Anneler Günü hediyeleri işte...

"Bunlar hep kapitalizmin oyunları" diyenler burada mı?

"Amaan bu özel günler de hep para tuzağı canım"cılar hazır mı?

Tamam, biz sizi dinledik; sıra annelerde!

En başta sıraladığımız hediye seçeneklerine dönelim. Anneler, Anneler Günü'nde bunları mı ister gerçekten? E, isteyebilir... Hani şu kombinleri modern annenin yeni yüzünü yansıtan o markadan bir hediye çeki de fena olmayabilir. Ama aslında bu değil annelerin tek beklentisi.

Anneme yıllardır Anneler Günü'nde hediye alırım, uzak geçirdiğimiz yıllarda mutlaka bir şey göndermişimdir. Hep mutlu oldu haliyle... Ama unutamadığı tek bir Anneler Günü var. Sanırım ilkokul 1'deyim; annemin karşısına geçtim ve dizeleri okumaya başladım:

"Anneciğim seni ben / Çiçeklerden yemişten / Sarı saçlı bebekten / Canımdan çok severim / Gitme hep yanımda kal / Beni kollarına al / Pembe gülden daha al / Yanağından öperim.”

En pahalı hediyemdi bu anneme. Daha fazlasını hiç satın alamadım. Hayatımızın sonuna dek o anıyı zihin çerçevemizde asılı tutacağız.

O, havada uçuşan mutfak malzemelerinden, elektronik eşyalardan oluşan hediye silsilesinin yanında, iç dünyamızda durumlar bambaşka. Anlamlı bir çift söz aslında her şey demek... Oğlumun elinden çıkma bir resmi, minik parmaklarıyla yazdığı bir notu kalbimin en güzel yerinde saklamak üzere beklemenin heyecanı içindeyim. Biliyorum, benim gibi düşünen annelerle birlikte biz aslında çok kişiyiz.

Ama bazılarının başka beklentileri de var. Durun durun, robot süpürgeye falan gitmesin hemen aklınız!

Küçük çocuklarına kendi başına bakmak zorunda kalıp da banyoda 30 saniyeden fazla duramıyormuş gibi görünen, her banyoya girdiğinde kapıya yaslanmış minik bir insanın aralıktan yüksek sesle nefes almasını duyan bir anne, Anneler Günü'nde kendine ayırabileceği bir dakikayı ister en çok. Bir arkadaşıyla kahve içmek için birkaç saate ihtiyaç duyar.

Ergen çocukları olan bir anne, Anneler Günü'nde en çok ailesiyle vakit geçirmek ister. Çocuklarıyla sahilde yürüyüşe çıkmak mesela... Herkesin telefonunu evde bırakması ne harika olurdu!

Çocuklarının onunla bir sanat müzesine gitmesini ister. Bundan hoşlanmaları gerekmiyor ve kabul edelim ki muhtemelen hoşlanmayacaklardır da… Ama hoşlanmamalarını gizlemek, hediyenin bir parçası olacak zaten.

Ebeveynlerin çocuklarına uyguladıkları ‘evet günleri’ vardır ya hani, o gün tüm istekler yerine getirilir. İşte, aynısından anneler de ister! Botanik bahçesi veya bisiklet turu içeren bir ‘evet günü’ mesela…

Bir anne en çok ‘sıfır planlama’ yaptığı bir günü ister hediye olarak. Kahvaltıda ne var, öğle, akşam yemeğinde ne var? Bugün ne yapıyoruz? Evden çıkarken yanımıza her şeyi aldık mı? İşte bunları hiç düşünmeden bol yemeli içmeli, piknik yapmalı bir gün mesela… (Piknik malzemelerini toplayıp temizlemek zorunda kalmadan hem de.)

Çok güzel fotoğraflar çekiyoruz ama hepsi telefonlarımızda yaşıyor. Geçen yaz ailece çıkılan tatilin bir fotoğraf albümünü hazırlamak için hep çok istekli ama hep de çok meşguldür anneler. Anılarına dönüp dönüp bakabilmek isterler…

Bazılarına kalpsizce gelebilir ama aileden biraz uzaklaşmak da iyi bir hediye olabilir. Anneler ailesini sever elbette ama bir molaya da ihtiyaç vardır. En yakın arkadaşlarla spa'da geçirilen bir gün mesela…

Anneler için en değerli hediye, onları düşündüğünüzü ve sevginizi hissettirdiğiniz anlardır özetle.

Bugün, Anneler Günü... Ama sadece bedeninde bir can büyütenlerin değil; seven, emek veren, yol gösteren, başkalarına ilham olan kadınların günü.

Bir kalbe dokunup, birini şefkatiyle sarabilen tüm kadınlar bu günün anlamına ortak. Tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun!

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