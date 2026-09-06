Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Dev derbiden önce sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile yollarını ayırdı. Deneyimli futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri takımı olan Al Jazira'ya imza attı.

Fenerbahçe'den olumsuz şekilde ayrılan Talisca, sözleşmesi feshedilmeden önce "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak harcanabilir varlıklar değildir." paylaşımı yapmıştı.

DERBİ GÖNDERMESİ

32 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu, Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyeti sonrası flaş bir paylaşım daha yaptı.

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"NE EKERSEN ONU BİÇERSİN"

X platformu üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Talisca, "Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru olanı; tevazu ve karakterle, kendi egonun güdümünde kalmadan yap. Nihayetinde, tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar." ifadelerini kullandı.