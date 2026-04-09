Döstädning: Ölüm temizliği

Anlamı ürkütücü gelse de fikir olarak sadeleşmeyi, yüklerden kurtulmayı, özgürleşmeyi simgeliyor Döstädning kelimesi. Dünyadan, mümkün olduğunca az dağınıklık bırakarak ve zarafetle ayrılmak konusunda siz ne düşünürsünüZ?

Giriş: 09.04.2026 - 08:00 Güncelleme: 09.04.2026 - 08:00
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
İsveçliler döstädning yapıyor. Nedir bu döstädning? İsveç'in mutlu bir ülke olmasının altında yatan sebeplerden biri bu olabilir mi? Çünkü her sene bu mutluluk tescilleniyor; dünyanın en mutlu ülkeleri listesinde her zaman ilk üçteler. Formülü bulmuşlar diyebilir miyiz?

Bir cenazenin ardından merhumun evini boşaltmak moral bozucu bir iştir. Eğer merhum sizseniz bu artık sizin sorununuz değildir ama arkanızda bıraktığınız bir ev dolusu eşyayı ayıklamak sevdiklerinize büyük bir yük olabilir.

Ya bu temizlik, siz bu dünyadan ayrıldıktan sonraya bırakılacak bir iş değilse?

Evi düzenleme ve fazlalıklardan kurtulma işini henüz ölmeden, kararları kendiniz verebilecek ve yapabilecek sağlığa sahipken yani yaşarken halletmek kulağa nasıl geliyor? Üstelik faydaları da var desek...

Her ne kadar ölüm hakkında konuşmak pek çok insan için zor ve ürkütücü gelse de, Allah gecinden versin ama er ya da geç hepimizin yüzleşmesi gereken bir konu; ölüm.

Bugünkü sorumuz şu: Evdeki hangi eşyalar size mutluluk veriyor? O eşyaları saklarsanız siz öldükten sonra birileri daha mutlu olur mu?

Ölüm temizliği nedir?

Döstädning İsveççe bir kelime. Dö ölüm, städning ise temizlik demek. Buradaki temizlik kelimesi, evi silmek süpürmek ve temiz tutmak anlamında değil.

Döstädning, öldükten sonra sevdiklerinize yük olmamak için hayattayken evdeki gereksiz eşyaları ayıklama, düzenleme ve azaltma süreci anlamına geliyor. Ancak anlamı sadece eşyalardan kurtulmaktan ibaret de değil. Günlük hayatınızın daha sorunsuz akmasını sağlayan, İsveçte her yaştan insanın yaşantısına uyguladığı kalıcı bir düzenleme biçimi bu.

Yüklerimizden kurtulmak...

İçinde yaşadığımız tüketim toplumunda eşyadan bol ne var? Günümüzde ölüm temizliğine duyulan artan ihtiyaç da hızla artan eşya bolluğunun ortasında bir tüketim toplumunda yaşamakla ilgili olarak ortaya çıkıyor.

İhtiyacımız olmayan şeyleri bile satın almamızı isteyen bir sistemin içinde yaşıyoruz. Fazlalıklardan kurtulursak ve sadeleşirsek hayat daha keyifli ve rahat hale gelir. Uzmanlara göre dağınıklık, gereksiz sinir kaynağı yapıyor. Psikoloji ve sosyoloji, eşyayı azaltmanın ve düzenlemenin neden gerçekten yararlı olabileceğine dair ilginç nedenler sunuyor.

Bir hafifleme yöntemi olarak ölüm temizliği

İsveçliler ölümden sonra dağınık bir ev veya çözülmemiş kişisel meseleler bırakmanın hayatta kalanlar için eziyet olduğunu düşünüyorlar. Hayatta kalan akrabaları bu yükün altına sokmamak onlar için bir sevgi ve özen göstergesi. Ancak aralarında bunun çok rasyonel ve duygusuz bir yaklaşım olduğunu düşünenler de var.

Her yaşta işe yarayan bir yöntem

Bu yöntem İsveç'te 65 yaş üstü insanlar tarafından tercih edilse de aslında her yaşta uygulanabilen bir hafifleme yöntemi. Amaç, sadece gerekli olanları bırakarak evi ve hayatı sadeleştirmek. Etrafınıza bir bakın. Muhtemelen bazı eşyalarınızı yıllardır kullanmıyorsunuz. Gene de bir gün işe yarayabilir iç sesiyle atamıyorsunuz. Bu yüzden bazen çekmecelerinizi bile zar zor kapatıyorsunuz. 30 yaşında bile olsanız, ölümden çok uzak olduğunuzu bile düşünseniz, bu tür bir temizlik girişimine İsveç'te döstädning deniyor.

Bu İsveç'e özgü bir mesele mi?

İskandinav ülkelerine dair kültürel bir gezi niteliğindeki The Almost Nearly Perfect People kitabının yazarı Michael Booth, ölüm temizliğinin, İskandinav kültüründeki genel tutumluluk haliyle ve minimalizmle uyumlu olduğunu savunur: İsveçlilerin evleri sadedir. Eşyaya düşkün değillerdir. Bir İsveçli için işleri düzgün yapmak, basit ve anlaşılır kılmak, başkalarına yük olmamak, sorumluluk almak önemli konulardır. Bu sebeple ölüm temizliği yapan kişi bu işi çocuklarına bırakmak istemez. Günümüzde tek çocuklu genç bir aile bile, kendisi için önemli gördüğü şeyleri yapmaya zaman ayırabilmek için bir sürü plan yapmak zorunda kalıyor. Bir doktor randevusu ya da günün bir saatinde spora zaman ayırmak pek çok olasılığı düşünerek ince ayarlı plan yapmayı gerektiriyor. Her ne kadar sevseler de, bu devirde kimse, sizin bile ilgilenmek istemediğiniz şeylerle ilgilenmek için zaman ayırmak istemez. Bu sebeple arkalarında yük bırakarak ölmek istemiyorlar. Yani aslında burada kültürel unsurlar devreye giriyor.

Atmayıp biriktiren nesil

Analog çağdan dijital ortama geçince her şey çevrimiçi hale geldi. DVD'lere, CD'lere, kasetlere, plaklara, 35 mm kameralara veya walkman'lere artık ihtiyaç yok. Eğlence toplumsal bir etkinlikten ziyade bireysel bir etkinlik haline geldiği için televizyonlar bile atıl kaldı. Eşya içinde boğuluyoruz. Çocuklar da doğal olarak bunların hiçbirini istemiyor.

Aslında buradaki zorluk eşyaları atarken ortaya çıkan fiziksel yükün yanı sıra duygusal olan yükten de kurtulmak. 3 senedir giymediğiniz giysi için tekrar giyer miyim ya da buna gerçekten ihtiyacım var mı? diye sormak yerine kendinize şu soruyu sorun: Buna sahip olmasaydım gidip hemen tekrar satın alır mıydım? Sahip olduğumuz şey eğer bizde neşe, arzu, istek uyandırmıyorsa o şeyden hemen kurtulmalıyız.

İsveç ölüm temizliği hayatınızda neleri değiştirir?

1. Sizi daha mutlu bir insan yapar: Maryland Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Rosellina Ferraro, İsveç ölüm temizliğinin minimalizm akımına uyduğunu açıklıyor. İnsanlar, küçük evlerde az eşya ile yaşayabilir ve yaşamalıdır da. Eşyanız az olursa hayatta gerçekten önemli şeylere daha iyi odaklanabilirsiniz. Mutluluk eşyadan değil, ilişkilerden ve deneyimlerden gelir. Bu yüzden, etrafınızdaki fazla eşyalardan kurtulduğunuzda, sizin için gerçekten önemli olan şeyleri ve hayatınızda size neyin mutluluk verdiğini daha iyi belirleyebilirsiniz, diyor Ferraro. Ve evet İsveç mutlu bir ülke.

Araştırmalar, zengin olmak ve eşya satın almak gibi maddi arayışlara daha fazla odaklanan kişilerin mutsuz olma, endişeli olma, düşük özgüvene sahip olma ve hatta yakınlık sorunları geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

2. Stresinizi azaltır: Temiz ve düzenli bir alanda yaşayınca kendinizi daha stressiz ve daha odaklanmış hissedersiniz. Endişelenecek daha az şeyin olması hayatı daha yönetilebilir hale getirebilir, diyor Northeastern Üniversitesi öğretim üyesi psikoterapist Amy Morin. Dışarıda kaos azalırsa, içimizde de kaos azalır. Birçok çalışma dağınıklığın beynin belirli bir göreve odaklanmasını zorlaştırabileceğini ortaya koyuyor.

3. Öleceğiniz gerçeğiyle başa çıkmanıza yardımcı olur: Ölüm temizliği ölüm hakkında kolayca konuşabilmenin bir yolu, diyor Amy Morin. Eşyalardan kurtulmak, bizler de dahil olmak üzere hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmediğini hatırlatabilir. Tüm eşyalarınızı gözden geçirmek, kim olduğunuzu, kendinizi nasıl gördüğünüzü ve ölümünüzden sonra başkalarının sizi nasıl görmesini istediğinizi, yani mirasınızı belirleyebilir.

