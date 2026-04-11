Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaral

        Iğdır’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaral

        Iğdır'a bağlı Karakuyu köyünde iki aile arasında çıkan kavgada Ahmet Temel ve Mehmet Temel hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışmaya başlarken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 22:28 Güncelleme:
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Iğdır’ın iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Temel (60) ve Mehmet Temel (48) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

        Olay, Iğdır’a bağlı Karakuyu köyünde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimin ateşlediği henüz bilinmeyen silahla 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumları ağır olan Ahmet Temel ve Mehmet Temel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

        Şüphelileri yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara Kalesi'nde "Gastronomi Merkezi"

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'ndeki tescilli üç taşınmazı birleştirerek "Gastronomi Merkezi" hâline getirdi.

        #Iğdır
        #ahmet temel
        #Mehmet Temel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Dublajın altın çağı bitti mi?
