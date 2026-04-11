Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem 5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu! Türkiye'ye teşekkür

        Osmanlı'nın 93 gün tahtta kalmış padişahı 5. Murad'ın torunu Kenize Murad, dünyaca ünlü "Saraydan sürgüne" adlı kitabın yazarı... Ayni zamanda Filistin'de, Lübnan'da, Pakistan'da uzun yıllar savaş muhabirliği yapmış bir isim... Paris-İstanbul hattında yaşayan padişah torunu İstanbul'a geldiğinde talihsiz bir olay yaşadı. padişah kızı olan anneannesinden kalma mücevherlerin bulunduğu çantasının başına bakın ne geldi? Öznur Karslı Çetiner'in haberi...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 11.04.2026 - 13:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!

        Kenize Murad….Osmanlı Devleti’nin sadece 93 gün tahtta kalmış padişahı 5. Murad’ın torunu. Anneannesi Hatice Sultan, annesi Selma Sultan’dı. Bu iki kadın da Lübnan’a sürgüne gönderilmişti. Ünlü romancı, savaş muhabiri, gazeteci Kenize Murad ‘Saraydan Sürgüne’ adlı romanı ile Osmanlı'yı sarayın içinden biri olarak anlatan ilk isim olmuştu.

        Uzun yıllardır Paris-İstanbul arasında yaşayan Kenize Murad, 5. Murad’ın torunu olan annesi Selma Sultan’dan kalma mücevherlerin bulunduğu el bagajını havaalanında unuttuğunu Paris’e gittiğinde farketti.

        5.MURAD’IN TORUNUNUN KAYIP ÇANTASINDA NELER VARDI?

        Hemen İstanbul’da yaşayan arkadaşına ulaştı. Ünlü savaş muhabirinin çantası Sabiha Gökçen Havaalanı’nın kayıp eşya bölümünde bulundu. Çantanın içindeki annesi Selma Sultan’ın yadigarı mücevherler ile kendi takıları eksiksiz yerinde duruyordu. Kayıp çanta vakası sonrasında Kenize Murad Türk insanına bir kez daha teşekkür etti. Çünkü bu başına gelen İstanbul’da yaşadığı ilk olay değildi. Sürgünde doğan Kenize Murad, neden Türkiye’ye hayran olduğunu geçmişte yaşadığı benzer olayları örnek göstererek şöyle anlattı.

        PARİS YOLUNDA MÜCEVHERLERİNİ HAVAALANINDA UNUTTU

        "Türk halkının dürüstlüğüne karşı son derece hayranlık doluyum. Dünyanın her yerinde aynı olan iş adamlarından bahsetmiyorum; halktan, çok fazla parası olmayan ve buna rağmen dürüst kalan sıradan insanlardan bahsediyorum. Bir hafta önce İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Paris’e geldim. El bagajımı orada unutmuşum. El bagajı olduğu için kilitli değildi. İçinde takılar, annemin mücevherleri vardı. Onları orada bıraktım ve çaresizliğe kapıldım. Çünkü çantayı bulsalar bile içindeki eşyaların yerinde olmayacağından emindim"

        “DÜRÜSTLÜĞÜNÜ KAYBETMEMİŞ TÜRK İNSANINA HAYRANIM”

        “Ama öyle olmadı’ diyor padişah torunu Kenize Murad… “Her şeyi bulduk. Hiçbir şeye dokunulmamıştı, hiçbir şeye! Çanta, içindeki takılar öylece açık duruyordu ama tek bir parça bile eksilmemişti. Birkaç yıldır Türkiye’deyim ve her zaman hayran kalıyorum. Genelde euro ve Türk lirası banknotları birbirine benzediği için bazen karıştırıyorum; Türk lirası yerine yanlışlıkla euro veriyorum. Oysa 1 euro yaklaşık 50 Türk lirası ediyor. Ama her seferinde esnaflar veya taksi şoförleri, 'bize euro verdiniz' diyerek parayı geri iade ediyorlar. Bir başka örnek; iki kez cüzdanımı ve gözlüklerimi kaybettim. İkisinde de bana geri getirdiler ve içinden hiçbir şey alınmamıştı. "Şunu söyleyebilirim ki, Fransa’da gözlüklerimi asla bulamazdım; cüzdanımı da muhtemelen bulamazdım. Dürüstlüğünü kaybetmeyen sıradan Türk insanlarına hayranım ve çok teşekkür ediyorum”

