        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var? Çözülmesi beklenen konular neler?

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var? Çözülmesi beklenen konular neler?

        ABD'den Başkan Yardımcısı Vance ve İran'dan Dışişleri Bakanı Arakçi'yle Meclis Başkanı Kalibaf olmak üzere iki ülkenin üst düzey yetkilileri, binlerce kişinin hayatına mal olan, enerji arzını altüst eden ve küresel ekonomiye zarar veren Orta Doğu'daki çatışmalarını sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerde bulunmak için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da. Peki masada çözülmeyi bekleyen hangi konular var? İlk kilit konu, ateşkesin Lübnan'ı da kapsayıp kapsamadığı. İran tarafı, Lübnan da ateşkese dahil olmazsa görüşmelere başlamayacak. İsrail ise Lübnan'ı vurmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2026 - 11:42 Güncelleme:
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?

        Tüm dünya, ABD ve İran arasındaki müzakereleri takip ediyor. 40 günü aşkın bir süre savaşan ve etkileri küresel ölçekte hissedilen ABD ve İran arasındaki ateşkesin barışla son bulması için çözülmesi gereken kritik konular var.

        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Müzakere masasından gelen son bilgiler şöyle:

        "ABD, İRAN'IN DONDURULMUŞ VARLIKLARINI SERBEST BIRAKACAK"

        Reuters'a konuşan İranlı yetkili: ABD, İran'ın Katar ve diğer yabancı bankalarda bulunan dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayı kabul etti. Bu Tahran için bir iyi niyet göstergesi ve ABD'nin kalıcı bir barış niyetinin ciddi işareti.

        Çözülmeyi bekleyen konular ne?

        Tarafların ele alması beklenen başlıca konular şunlar; Tahran, Washington’un Lübnan’da ateşkes ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda taahhüt vermesinden sonra resmi görüşmelerin başlayabileceğini ısrarla vurguluyor.

        * İran, çatışmaların başlamasından bu yana İsrail'in İran destekli Hizbullah güçlerine yönelik saldırılarında yaklaşık 2 bin kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'da ateşkes istiyor. İsrail ve ABD, Lübnan operasyonunun İran-ABD ateşkesinin bir parçası olmadığını söylerken, Tahran bunun bir parçası olduğu konusunda ısrarcı.

        REKLAM

        * İran, ABD'nin İran'ın varlıklarına uyguladığı blokeyi kaldırmasını ve yıllardır ekonomisini felç eden yaptırımları sona erdirmesini istiyor. Washington, önemli ölçüde yaptırımların hafifletilmesine açık olduğunu, ancak bunun yalnızca İran'ın nükleer ve füze programlarında taviz vermesi karşılığında olacağını belirtti.

        * İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki yetkisini tanımak istiyor; burada geçiş ücreti toplamayı ve erişimi kontrol etmeyi hedefliyor. ABD ise boğazın, geçiş ücreti dahil olmak üzere herhangi bir kısıtlama olmaksızın petrol tankerleri ve diğer trafiğe açık olmasını istiyor.

        * İran'ın altı haftalık savaş sırasında meydana gelen tüm hasarlar için tazminat talep etmesi bekleniyor. ABD bu konuda henüz bir yorumda bulunmadı.

        * İran, uranyum zenginleştirmesine izin verilmesini istiyor; ancak Washington bunu reddetti ve Başkan Donald Trump bu konunun müzakere edilemez olduğunu vurguladı.

        * Hem İsrail hem de ABD, İran'ın füze kapasitesinin önemli ölçüde kısıtlanmasını istiyor. Tahran ise, sahip olduğu güçlü füze cephaneliğinin müzakere edilemez olduğunu belirtti.

        * İran, ABD savaş güçlerinin bölgeden çekilmesini, tüm cephelerde savaşın durdurulmasını ve saldırmazlık taahhüdünü istiyor. Trump, barış anlaşması sağlanana kadar Orta Doğu'daki askeri varlığını sürdüreceğine söz verdi ve İran'ın buna uymaması halinde çatışmaların büyük ölçüde tırmanacağı uyarısında bulundu.

