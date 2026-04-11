Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Uçuruma yuvarlanan araçta baba ve kızı hayatını kaybetti

        Uçuruma yuvarlanan araçta baba ve kızı hayatını kaybetti

        Ordu'da yaşanan kazada kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki baba Kadem Şentürk ve kızı Esra Şentürk hayatını kaybetti 1 kişi de ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 22:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu acıya yürek dayanmaz

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki baba Kadem Şentürk (55) ve kızı Esra Şentürk (25) öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

        Kaza, Kabadüz ilçesi Harami Mahallesi Danışman mevkisinde meydana geldi. Esra Şentürk'ün kontrolünü kaybettiği 52 AGZ 997 plakalı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        Ekipler, sürücü ile babası Kadem Şentürk’ün (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan yaralı çıkarılan Nazan Koç ise, Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Koç’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazada hayatını kaybeden Esra Şentürk’ün ise Ordu’nun Aybastı ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı belirtildi. Hayatını kaybeden baba ve kızının cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #ordu
        #Kadem Şentürk
        #Esra Şentürk
