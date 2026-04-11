        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti - Son dakika

        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

        Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti. Cindoruk bir süredir hastanede tedavi görüyordu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

        Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk 92 yaşında hayatını kaybetti.

        Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı.

        Cindoruk'un bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

        HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

        Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Hüsamettin Cindoruk, uzun yıllar merkez sağ siyasette görev almış, avukat ve siyasetçi kimliğiyle öne çıkmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı başta olmak üzere birçok önemli görevde bulunan Cindoruk, özellikle 1980 sonrası siyasi dönemde etkili isimlerden biri olarak dikkat çekmiştir.

        Siyaset ve hukuk kariyeri

        1933 yılında İzmir’de doğan Hüsamettin Cindoruk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Genç yaşlarda hukuk alanında çalışmaya başlayan Cindoruk, daha sonra siyasete atılarak Türk siyasetinde aktif rol üstlendi.

        Demokrat Parti geleneğine yakın çizgide yer alan Cindoruk, Adalet Partisi, ardından Doğru Yol Partisi (DYP) bünyesinde siyaset yaptı. 1970’li yıllardan itibaren milletvekilliği görevinde bulunan Cindoruk, merkez sağın önde gelen temsilcilerinden biri haline geldi.

        TBMM Başkanlığı yaptı

        Hüsamettin Cindoruk, siyasi kariyeri boyunca en dikkat çeken görevlerinden birini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak yürüttü. 1991-1995 yılları arasında TBMM Başkanlığı görevinde bulunan Cindoruk, bu dönemde Türk siyasetinde önemli bir konuma sahipti.

        Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1993 yılında vefat etmesinin ardından, anayasal süreç kapsamında kısa bir süre Cumhurbaşkanlığına vekâlet etti. Bu göreviyle Türkiye’de devlet yönetiminde kritik bir dönemde sorumluluk üstlendi.

        Demokrat Parti geleneğinin önemli ismi

        Cindoruk, Türk siyasetinde özellikle demokrat geleneğin savunucularından biri olarak tanındı. Siyasi yaşamı boyunca parlamenter sistem, hukuk devleti ve demokratik kurumların güçlendirilmesi yönünde açıklamalarıyla gündeme geldi.

        Kamuoyundaki yeri

        Uzun siyasi yaşamı boyunca farklı dönemlerde aktif siyasetin içinde yer alan Hüsamettin Cindoruk, hem hukukçu kimliği hem de devlet tecrübesiyle tanınan isimlerden biri oldu. Türkiye’nin yakın siyasi tarihine tanıklık eden ve çeşitli kritik süreçlerde görev alan Cindoruk, merkez sağ siyasetin hafızasında önemli bir yer edinmiştir.

