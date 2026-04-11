ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu: Müzakerelerde barış umudu

ABD ve İran arasındaki barış müzakereleri İslamabad'da bugün başladı.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in liderliğindeki ve Başkan Donald Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'ın da yer aldığı ABD heyeti, bu sabah iki ABD hava kuvvetleri uçağıyla İslamabad'daki bir hava üssüne indi. Heyet, burada Pakistan Ordusu Komutanı Mareşal Asim Munir ve Dışişleri Bakanı Ishaq Dar tarafından karşılandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin liderliğindeki İran heyeti ise dün geldi.

Bu görüşmeler, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana yapılan en üst düzey ABD-İran görüşmeleri olacak ve tarafların İran'ın nükleer programı konusunda anlaşmaya vardıkları 2015 yılından bu yana ilk resmi yüz yüze müzakereler olacak.

REKLAM

Trump, 2018 yılında ilk görev süresi sırasında nükleer anlaşmayı feshetmişti. O yıl, altı hafta önce savaşın başlangıcında öldürülen İran'ın o dönemki lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İranlı yetkililer arasında daha fazla doğrudan görüşme yapılmasını yasaklamıştı.

İran: Ön şartlar sağlanmadan görüşme başlamaz

Kalibaf, Washington'un daha önce İran'a ait varlıkların dondurulmasının kaldırılması ve Lübnan'da ateşkes ilan edilmesi konusunda mutabık kaldığını belirtti. Şubat ayında çatışmaların başlamasından bu yana, İran destekli Hizbullah güçlerine yönelik İsrail saldırıları sonucunda Lübnan'da yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti. Kalibaf, bu taahhütlerin yerine getirilmeden görüşmelerin başlamayacağını söyledi.

İsrail ve ABD, Lübnan operasyonunun İran-ABD ateşkesinin bir parçası olmadığını söylerken, Tahran bunun bir parçası olduğunu ısrarla savunuyor.

İran devlet medyasının haberine göre Kalibaf ayrı bir açıklamada, Washington'un kendisinin "gerçek bir anlaşma" olarak nitelendirdiği bir teklif sunması ve İran'a haklarını tanıması halinde İran'ın bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu söyledi.

REKLAM

Beyaz Saray İran'ın taleplerine hemen yorum yapmadı ancak Trump sosyal medyada İranlıların hayatta olmasının tek nedeninin bir anlaşma müzakere etmek olduğunu yazdı:

"İranlılar, uluslararası su yollarını kullanarak dünyayı kısa vadede şantaj yapmaktan başka ellerinde hiçbir koz olmadığını fark etmiyor gibi görünüyor. Bugün hayatta olmalarının tek nedeni müzakere etmektir!"

Vance: Olumlu sonuç bekliyorum

Pakistan'a giderken konuşan Vance, olumlu bir sonuç beklediğini söyledi, ancak şunları ekledi: "Eğer bizimle oyun oynamaya çalışırlarsa, müzakere ekibinin o kadar da anlayışlı olmadığını görecekler."

İslamabad’daki kaynakların verdiği bilgiye göre, Pakistanlı yetkililer her iki tarafın ön hazırlık ekipleriyle ayrı ayrı ön görüşmeler gerçekleştirdi.

İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, bu ekipte Tahran’dan gelen 70 kişinin yer aldığını; bunların arasında ekonomi, güvenlik ve siyaset alanlarında teknik uzmanların yanı sıra medya mensupları ve destek personeli de bulunduğunu bildirdi. Pakistanlı bir hükümet kaynağına göre, ABD’nin ön hazırlık ekibinden yaklaşık 100 kişi şehirde bulunuyordu.

REKLAM

Görüşmelere yakın bir başka Pakistanlı kaynak, "Çok iyimseriz" dedi.

Görüşmelerin bugün sona erip ermeyeceği sorulduğunda kaynak, "Bunu söylemek için henüz çok erken. Anlaşma sağlamak ya da masadan kalkmak için talimatları var. Dolayısıyla acele etmiyorlar. Bu görüşmeler zaman sınırlamasına tabi değil" dedi.

Yeni lider Ayetullah Mücteba Hamaney, ülkesi için savaş tazminatı istiyor.

Henüz kamuoyuna görünmeyen ve babasının öldürüldüğü saldırıda yüzünde ve bacaklarında ağır yaralanmalar yaşadığı iddia edilen Hamaney, İran'ın savaş sırasında uğradığı tüm zararlar için tazminat talep edeceğini söyledi: "Ülkemize saldıran suçlu saldırganları kesinlikle cezasız bırakmayacağız."