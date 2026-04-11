        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayseri FB canlı izle, FB muhtemel 11 - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!

        Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 29. hafta maçında küme düşme hattında bulunan Zecorner Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler mücadeleden galip ayrılarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e düşürmek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak.

        RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.

        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Ligde oynadığı 28 mücadelede 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada bulunuyor.

        Son lig maçında Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

        F.BAHÇE'DE 1 EKSİK

        Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 1 eksik bulunuyor. Beşiktaş mücadelesinde sakatlanan İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi.

        İspanyol futbolcu bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

        8 OYUNCU KART SINIRINDA

        Sarı-lacivertli ekipte 8 oyuncu ceza sınırında bulunuyor.

        Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

        50. RANDEVU

        İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 49 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

        Fenerbahçe, rakibini 31 kez mağlup ederken 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise sarı-lacivertliler karşısında 8 mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

        İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 114 gol atarken, kalesinde 55 gol gördü.

        KAYSERİ'DE 25. MAÇ

        Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 25. lig mücadelelerine çıkacak.

        Daha önce burada oynanan 24 müsabakada Fenerbahçe 12 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

        Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 43 gol atarken, ev sahibi ekip 25 kez sevindi.

        TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

        Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

        Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

        İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmada da 8 gol atılmış, Fenerbahçe mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

        Bu arada iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 4-1 kazanmıştı.

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

        Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Fred, Nene, Kerem, Talisca

        Çocuklarını korumak için canını verdi!
