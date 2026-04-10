Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.073,79 %2,81
        DOLAR 44,6554 %0,10
        EURO 52,3930 %0,41
        GRAM ALTIN 6.841,64 %0,16
        FAİZ 40,01 %-0,52
        GÜMÜŞ GRAM 109,63 %1,51
        BITCOIN 73.172,00 %1,03
        GBP/TRY 60,1859 %0,44
        EUR/USD 1,1730 %0,26
        BRENT 94,68 %-1,32
        ÇEYREK ALTIN 11.186,07 %0,16
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı - İş-Yaşam Haberleri

        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı

        ABD'de yapay zeka teknolojileri üreten OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın California eyaletindeki evine molotofkokteyliyle saldırı düzenlendiği, şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 22:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı

        Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan yazılı açıklamada, Altman'ın evine molotofkokteyli atan zanlının gözaltında olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde bir kişi, Sam Altman'ın evine molotofkokteyli attı ve San Francisco'daki genel merkezimize de tehditler savurdu. Şükürler olsun ki kimse yaralanmadı." ifadelerine yer verildi.

        San Francisco polisinin olaya hızlıca müdahale ettiği, şirket çalışanlarının güvenliğinin sağlandığı vurgulandı.

        Açıklamada kolluk kuvvetlerinin soruşturma başlattığı kaydedildi.

        San Francisco polisinin açıklamasında da 20 yaşlarındaki şüphelinin fırlattığı yanıcı cismin, Altman'ın evinin dış kapısını yaktığı belirtildi, OpenAI yöneticisinin saldırı sırasında evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
