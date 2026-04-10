        Bursa'da aracıyla akıntıya kapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

        Bursa'da aracıyla akıntıya kapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

        Bursa'da akılalmaz kaza! Karacabey ilçesinde kestirme yoldan ana yola çıkmak isteyen sürücü çevredekilerin uyarılarına rağmen su birikintilerinin üzerinden gidince akıntıya kapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Kestirmeden gideyim derken kanala uçtu

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, aracıyla derede akıntıya kapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Turan Babaoğlu (72), plakalı kamyonetiyle ilçe girişinde bulunan Canbalı Deresi Köprüsü altından anayola çıkmak istedi.

        Son aylardaki yoğun yağışlar nedeniyle yükselen dere sularının yolu kapatmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Babaoğlu, çevredekilerin uyarılarına rağmen suda ilerlemeye devam etti.

        Daha sonra akıntıya kapılan araç, suya gömüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıç polislerin de katıldığı aramada, çalışmalar devam ediyor.

