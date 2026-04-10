Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AA'da yer alan habere göre konuşmasına davetlilerin şahsında Emniyet teşkilatının tüm mensuplarına selam ve sevgilerini göndererek başlayan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünün teşkilat mensupları, ülke ve milleti için hayırlara vesile olmasını diledi.

Tüm polislerin Polis Haftası'nı da tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farkındalık çalışmaları başta olmak üzere Polis Haftası münasebetiyle tertip edilen tüm etkinliklerin Emniyet teşkilatımız ile milletimiz arasındaki gönül bağlarını daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un o veciz ifadesiyle, istiklaline aşık bu aziz milletin istiklali ve istikbali için canlarını feda eden tüm polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı ve isimlerini kalbimize nakşettiğimiz kahramanları rahmetle, minnetle yad ediyorum. Muhterem gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyor, kendilerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyet teşkilatının özverili çalışmalarına, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki polis noktasına yönelik terör saldırısında bir kez daha şahit edildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Emniyet teşkilatımız en son salı günü bir kere daha şahit olduğumuz gibi, terör örgütlerinden zehir tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere suç ve suçluların tamamına karşı gözünü kırpmadan mücadele ediyor. Yüksek bir şuur ve özveriyle 86 milyonun huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan tüm polislerimize sizleri vesile kılarak, bugün bir kez daha teşekkür ediyor, 'Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin' diyorum.

Bölgemizdeki kriz, gerilim ve çatışma ortamının şiddetlendiği bu dönemde, Türkiye'nin güvenli liman olarak temayüz etmesinde polislerimizin büyük payı bulunuyor. Sizler yeri geldiğinde sokak vandallarıyla, yeri geldiğinde birlik ve kardeşliğimizi hedef alan terörist unsurlarla, yeri geldiğinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaşandığı gibi köksüz ve satılık vatan hainleriyle mücadele ettiniz. Milletimizin başını yastığa rahatça koyması, huzur ve esenlik içinde hayat sürmesi için gerektiğinde ailenize ayıracağınız zamandan feragat ederek, kendinizi ülkenize ve milletinize adadınız. Bunun için her birinizi tebrik ediyorum."

"EMNİYET TEŞKİLATIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Polisin, devletin göz bebeği ve iftihar vesilesi olduğunun hiçbir zaman unutulmamasını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu aziz millet İstiklal Harbi'nin en sancılı günlerinde müstevlilerin işgal altında tuttuğu Gaziantep Akyol Polis Karakolu'nda serpuşundan çıkardığı ay yıldızlı al bayrağı önce öpüp sonra karakolun gönderine çeken Serkomiser Mehmet Fevzi Efendi'yi nasıl unutmadıysa 15 Temmuz gecesi milletimizin namusuna sahip çıkan kahraman polislerimizi, şehit ve gazilerimizi nasıl ebediyen hafızasına kazıdıysa sizlerin bu emeğini, bu çabasını, bu adanmışlığını da asla unutmayacaktır. Bizler de devlet olarak, Emniyet teşkilatımızın yanında olmaya, sizlere her anlamda en güçlü desteği sunmaya inşallah devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehitleri rahmetle yad eden, gazilere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Meslek hayatınızda her birinize başarılar diliyor, Rabb'im yolunuzu da, bahtınızı da açık etsin diyorum." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden, 7 gün 24 saat görev ifa eden Emniyet mensuplarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Türk Polis Teşkilatının, emniyetten asayişe, terörle mücadeleden narkotik suçlarla mücadeleye, siber suçlarla mücadeleden düzensiz göçle mücadeleye kadar suç ve suçlularla mücadeleye devam ettiğini belirten Çiftçi, "Zat-ı devletlerinizin güçlü liderliği ve destekleriyle Türk Polis Teşkilatımızın hem teknik kapasitesi hem de operasyon kabiliyeti son derece artmıştır. Teşkilatımıza verdiğiniz bu önemli destekten dolayı da zat-ı devletlerinize şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadesini kullandı.

Görevleri başında şehadet mertebesine ulaşan bütün polis şehitlerine Cenabıallah'tan rahmet dileyen Bakan Çiftçi, "Cenabıhak şehadetlerini kabul ve makbul eylesin. Kahraman gazilerimize hayırlı, uzun ömürler niyaz ediyorum. Şu anda görevlerini büyük bir fedakarlıkla ifa eden tüm teşkilat mensuplarımıza da hayırlı ve başarılı bir görev hayatı niyaz ediyorum. Zat-ı devletlerimize de bizi kabullerinizden dolayı bütün mensuplarımız olarak saygılarımızı sunuyorum." dedi.