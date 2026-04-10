        Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş çıkış peşinde! İşte Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu mücadeleyi kazanarak yara sarmak istiyor...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.04.2026 - 11:13 Güncelleme:
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        2

        Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve haftaya 52 puanla 4. sırada giriş yaptı.

        3

        Sergen Yalçın'ın öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

        4

        Süper Lig'de alt sıralarla bağını koparmak isteyen Antalya temsilcisi ise çıktığı 28 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyet yaşadı. Sami Uğurlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, topladığı 28 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

        5

        NDIDI FORMA GİYEMEYECEK

        Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

        6

        CEZA SINIRINDAKİLER

        Beşiktaş'ta 6 oyuncu Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

        Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan ve Emmanuel Agbadou, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak.

        7

        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

        Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Asllani, Orkun, Cengiz, Olaitan, Jota Silva, Oh.

        8
