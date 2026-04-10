Beşiktaş çıkış peşinde! İşte Antalyaspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu mücadeleyi kazanarak yara sarmak istiyor...
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve haftaya 52 puanla 4. sırada giriş yaptı.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.
Süper Lig'de alt sıralarla bağını koparmak isteyen Antalya temsilcisi ise çıktığı 28 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyet yaşadı. Sami Uğurlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, topladığı 28 puanla 13. sırada kendine yer buldu.
NDIDI FORMA GİYEMEYECEK
Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.
CEZA SINIRINDAKİLER
Beşiktaş'ta 6 oyuncu Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan ve Emmanuel Agbadou, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak.