Mükemmel espressonun formülü bulundu! Matematikçiler hesapladı: Meğer kahvenin sırrı bu denklemdeymiş!

MAKİNE AYNI AMA TATLAR FARKLI! PEKİ SEBEBİ NE?

Bir kafede espresso hazırlanışını düşünün. Barista, kahve çekirdeklerini ‘’kahve diski’’ denen küçük bir kaba sıkıştırır. Daha sonra disk espresso makinesine yerleştirilir. Sıcak su bu diskten geçerek çekirdeklerin aromasını, rengini ve kafeinini moleküler olarak emer.

İşte espressonun kalitesi; kahve çekirdeklerinin büyüklüğü, nasıl sıkıştırıldığı ve suyun diskten geçiş hızı gibi birçok faktöre bağlıdır. Bu nedenle aynı makinede yapılan her espressonun tadı birebir aynı olmayabilir.