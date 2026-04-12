Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Mersin'in ve Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Çorum ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda da (Iğdır ve Van hariç) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 15° Ankara Parçalı bulutlu 11° İzmir Güneşli 20° Antalya Güneşli 21° Trabzon Yağmurlu 10° Bursa Güneşli 13° Adana Güneşli 20° Diyarbakır Yağmurlu 11° Gaziantep Parçalı Bulutlu 12° Ağrı Yağmurlu 2°

Gece ve sabah saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda da çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığında da, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

PEŞ PEŞE UYARI

Yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Van hariç) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Sabah saatlerinde ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunuyor.

Zirai don tehlikesine karşı da başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi. Ayrı Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde de çığ tehlikesi olduğu belirtildi.

