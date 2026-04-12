        Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat! | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun batısı dışında birçok kentte yağış bekleniyor. Yapılan uyarıya göre Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunuyor. Zirai don tehlikesine karşı da başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Mersin'in ve Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Çorum ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda da (Iğdır ve Van hariç) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 15°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 11°

        İzmir

        Güneşli 20°

        Antalya

        Güneşli 21°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Güneşli 13°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 11°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 12°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Gece ve sabah saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda da çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığında da, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        PEŞ PEŞE UYARI

        Yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Van hariç) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Sabah saatlerinde ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunuyor.

        Zirai don tehlikesine karşı da başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi. Ayrı Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde de çığ tehlikesi olduğu belirtildi.

        Fotoğraf: AA

        ABD ve İran anlaşamadı!
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Bu köyün benzensiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
