Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında küme düşme hattındaki Zecorner Kayserispor sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-0 kazandı.

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada N'Golo Kante, 60 ve 87. dakikada Anderson Talisca ve 62'de ise Dorgeles Nene kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde üst üste 3. galibiyetini aldı ve 66 puana yükselerek lider Galatasaray'la puan farkını 1'e düşürdü. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Kayserispor ise 23 puanda kaldı.

Ligin 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

OOSTERWOLDE RİZESPOR MAÇINDA YOK

Maçın ilk yarısında sarı kart gören Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde, gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

SKRINIAR DEVRE ARASINDA OYUNDAN ALINDI

Hafta boyunca sakatlığı takip edilen Milan Skriniar, maç öncesinde ağrıları olmasına rağmen oynamak istedi. Slovak stoper ikinci yarıda ise riske edilmedi ve devre arasında oyundan alındı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahasına giren Nene'nin pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Guendouzi'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

12. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Brown'un şutunda kaleci Bilal Bayazıt, uzanarak topu çeldi.

16. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Katongo'nun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

35. dakikada savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topu iyi takip eden Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Bilal Beyazıt golü engelledi.

45+1. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında rakiplerinin arasından iyi yükselen Skriniar'ın ceza alanından kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alınan döndü.

45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde defans oyuncularının uzaklaştırdığı topa Kante'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

Maçın ilk yarısını Fenerbahçe, 1-0 önde tamamladı.

54. dakikada sol kanattan Kayserispor atağında Cardoso'nun ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Furkan Soyalp'in kafa vuruşundan meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

58. dakikada Nene'nin ara pasında ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada Brown'un pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Talisca'nın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlara gitti: 0-2.

62. dakikada ceza sahası içerisinde Katongo'nun Denswil'e gönderdiği pasta araya giren Nene kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

87. dakikada sol çaprazdan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında altı pas üzerinde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-4.

88. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserisipor atağında Onugkha'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.