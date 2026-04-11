        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Çocuklarını korumak için canını verdi! Batman haberleri | Son dakika haberleri

        Çocuklarını korumak için canını verdi!

        Antalya-Isparta karayolunda meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Senanur Turan hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazada can veren anne Turan'ın, çarpışma anında arka koltukta oturan çocuklarını korumak için üzerlerine kapandığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 08:03 Güncelleme:
        Burdur'da yürek yakan kaza, önceki gün saat 19.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolu Kazak Tünelleri Ağlasun ilçesi Çamlıdere mevkiinde meydana geldi.

        KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

        Edinilen bilgiye göre, B.Y.A. (28) idaresindeki kamyon ile A.T.'nin (29) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

        Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan anne Senanur Turan (26) hayatını kaybederken otomobil sürücüsü A.T., H.İ.Ş. (32), R.T. (4), Ö.A.T. (6) yaralandı.

        YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastaneler kaldırıldı.

        ÇOCUKLARININ ÜZERİNE KAPANDI

        Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan talihsiz kadının cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi.

        Kazada hayatını kaybeden anne Senanur Turan'ın, çarpışma anında arka koltukta bulunan çocuklarını korumak için üzerlerine kapandığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!

        (DHA) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncuların da olduğu 14 isim için gözaltı kararı verildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        "İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok"
        Transit vize sorunu çözüldü
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        Çağrı Bey Somali'de
        Tatlıses'ten sürpriz
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
