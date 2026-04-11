        Candan Erçetin: Ekonomik krizde şarkıcı oldum - Magazin haberleri

        Candan Erçetin: Ekonomik krizde şarkıcı oldum

        Candan Erçetin, profesyonel olarak şarkıcılığa nasıl adım attığını anlattı. Erçetin, "Sahne önünü isteyen biri hiç olmadım. 1994'te yaşanan ekonomik krizde çalıştığım şirket battı. Şarkıcılık teklifi geldi. Kiramı ödemek için kabul ettim" dedi

        Giriş: 11.04.2026 - 09:56 Güncelleme:
        1

        Candan Erçetin, hem müzik hayatına hem de özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Sanatçı, müzik yolculuğunun ekonomik kriz nedeniyle başladığını ifade etti.

        2

        Erçetin, "Üniversitede arkeoloji okudum ve arkeolog olmak istiyordum. 5 sene Efes kazılarında çalıştım. Çok da severek yaptım. Yüksek lisans için Avusturya’ya gittim ve döndüğümde kadrolar dolmuştu. Ben de iş hayatına atılıp organizasyonlar yaptım. Sahne önünü isteyen biri hiç olmadım. 1994’te yaşanan ekonomik krizde çalıştığım şirket battı. Sonra başka krizler derken kötü yola düştüm, şarkıcı oldum. Şarkıcılık teklifi geldi. Kiramı ödemek için kabul ettim. İkinci sezonda ise albüm yaptım. İpin ucu kaçtı geri dönüş olmadı" dedi.

        3

        "ÇALIŞIRKEN ÖLMEK İSTİYORUM"

        Candan Erçetin, "Gelecekten ne bekliyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Beklemekten ziyade ne hayal ediyorum. Çalışırken ölmek istiyorum. Ben bir hayvan barınağında da çalışabilirim bir vakıfta da. Sabah kalktığımda mutlaka bir işim olmalı. Sabah kaltığında kahvesini alıp televizyon karşısına geçip dinlenmek isteyecek kişi değilim. Ben hareket halindeyken veda etmeyi çok isterim. Tatil de yapmam ben. 15 gün deniz kenarına gideyim, yok bende.

        4

        Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk olan sanatçı, sahneye çıkmanın kendisini hâlâ çok mutlu ettiğini belirterek, "Sahne öncesi gerginlik yaşamam. Türk kahvemi içer ve çıkarım. Ama şöhret olmak başka bir şey. ‘Orada olmasaydım’ demişliğim var. Ama ikisi birbirinden ayrılmıyor" dedi.

        5

        "İSTENMEYEN BİR ÇOCUKTUM"

        Kırklareli’de büyüyen Candan Erçetin, annesinin ev hanımı, babasının ise çocuk kütüphanesi müdürü ve aynı zamanda müzik öğretmeni olduğunu açıkladı: Çalışma disiplinim babamdan geçmiş bana. 3 çocuğun en küçüğüyüm. Ağabaeyimi salgında kaybettik. Ağabaeyim 10, ablam 8 yaş benden büyük. Dolasıyla müthiş bir arzuyla istenmemiş bir çocuğum. ‘Bu olmasın’ denmiş. Memur bir baba, ev hanımı bir anneye bir kız, bir erkek yeter. Onlara hak veriyorum. Babam akşamları ek iş yaparmış demek ki geçim sıkıntısı çekiyormuşuz.

        6

        "DEDİKODU SEVMEM"

        Candan Erçetin, “Dost sohbetlerinde şakalar yapıp eğlendiren kişiyimdir ama kahkaha atan biri değilimdir. Komedi de beni güldürmez. Müzik çalan yerlerde olmayı ve müdavim mekânlarını severim. Evde olmak huzurdır. Ayrıca hiç dedikodu sevmem. O yüzden arkadaşım yok” dedi.

        7

        Candan Erçetin, yaşam alanında televizyon olmadığını söyledi ve ekledi: Evimde televizyon var. Sohbet ortamında televizyon bana çok kötü geliyor. Televizyon izlemek isteyen için bir odam var. Ben sadece Hakan’ın (Karahan) oynadığı dizileri izliyorum.

        8

        Candan Erçetin, 30 yılı aşkın süredir Hakan Karahan ile birlikte. Karahan, şimdilerde SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde rol alıyor.

        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        38 kent için "sarı" alarm... 6 bölgede yağış var!
        Transit vize sorunu çözüldü
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Haftanın Kitapları
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tatlıses'ten sürpriz
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
