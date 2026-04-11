Candan Erçetin: Ekonomik krizde şarkıcı oldum

Erçetin, "Üniversitede arkeoloji okudum ve arkeolog olmak istiyordum. 5 sene Efes kazılarında çalıştım. Çok da severek yaptım. Yüksek lisans için Avusturya’ya gittim ve döndüğümde kadrolar dolmuştu. Ben de iş hayatına atılıp organizasyonlar yaptım. Sahne önünü isteyen biri hiç olmadım. 1994’te yaşanan ekonomik krizde çalıştığım şirket battı. Sonra başka krizler derken kötü yola düştüm, şarkıcı oldum. Şarkıcılık teklifi geldi. Kiramı ödemek için kabul ettim. İkinci sezonda ise albüm yaptım. İpin ucu kaçtı geri dönüş olmadı" dedi.