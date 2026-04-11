İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 69 yaşındaki Hüseyin Kul ile 66 yaşındaki Fatih Ambarcıoğlu'nun hayatını kaybettiği otomobilin sele kapıldığı anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı
Giriş: 11.04.2026 - 09:34
Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış, iki vatandaşımızın otomobille sele kapılması ve yaşamlarını yitirmesiyle basına yansımıştı.
BÜLBÜL DERESİ YAĞIŞLA TAŞTI
DHA'daki habere göre Kadirli ilçesinde 7 Nisan günü saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağışın ardından kent merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı.
ARAÇLA BİRLİKTE SELE KAPILDILAR
Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü önünde sele kapılan otomobildeki Hüseyin Kul (69) ile Fatih Ambarcıoğlu (66), hayatını kaybetti.Fatih Ambarcıoğlu, 66 yaşında yaşamını yitirdi.
OLAY ANININ GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
İki kişinin öldüğü otomobilin, sele kapıldığı anların cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.Hüseyin Kul, 69 yaşında hayatını kaybetti.
BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU
Görüntülerde, otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.
