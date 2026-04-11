Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı | Osmaniye haberleri | Son dakika haberleri

        İki kişi sele kapılmıştı... Son anları ortaya çıktı!

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 69 yaşındaki Hüseyin Kul ile 66 yaşındaki Fatih Ambarcıoğlu'nun hayatını kaybettiği otomobilin sele kapıldığı anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 09:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış, iki vatandaşımızın otomobille sele kapılması ve yaşamlarını yitirmesiyle basına yansımıştı.

        BÜLBÜL DERESİ YAĞIŞLA TAŞTI

        DHA'daki habere göre Kadirli ilçesinde 7 Nisan günü saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağışın ardından kent merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı.

        ARAÇLA BİRLİKTE SELE KAPILDILAR

        Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü önünde sele kapılan otomobildeki Hüseyin Kul (69) ile Fatih Ambarcıoğlu (66), hayatını kaybetti.

        Fatih Ambarcıoğlu, 66 yaşında yaşamını yitirdi.

        OLAY ANININ GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

        İki kişinin öldüğü otomobilin, sele kapıldığı anların cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Hüseyin Kul, 69 yaşında hayatını kaybetti.

        BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

        Görüntülerde, otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
