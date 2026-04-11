Rize’de yol çalışmasında ortaya çıkan köprünün sırrı çözüldü

Rize Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi’nden başlayarak Kale Mahallesi boyunca Yağlıtaş Mahallesi’ne kadar uzanan güzergahta başlatılan çalışmalar kapsamında, Atatürk Caddesi ile Kale Mahallesi’ni birbirine bağlayan hatta bulunan ve 1940’lı yıllarda bir bölümü, 1960’lı yıllarda ise tamamı kapatılan 'Çıtanın Köprüsü' olarak bilinen yapının üzeri açıldı.

ZIRHZADE HACI İZZET EFENDİ HAYRINA YAPTIRILMIŞ

Çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan Osmanlıca kitabeden, kemer köprünün 1888 yılında Zırhzade Hacı İzzet Efendi’nin hayrına yaptırıldığı belirlendi.

Rizeli araştırmacı-yazar Recep Koyuncu, yaptığı açıklamada, eski Rize fotoğraflarında köprünün görüntülerinin bulunduğunu ancak üzerinin kapatılması nedeniyle uzun yıllar görünmediğini söyledi.

Kitabenin okunmasıyla köprünün yapım tarihine ulaştıklarını belirten Koyuncu, “Kitabeye göre köprü, Bağdat’ta ticaretle uğraşan Zırhzade Hacı İzzet Efendi’nin vefatından 5 yıl sonra, vasiyeti üzerine varisleri tarafından 1888 yılında yaptırılmıştır” dedi.

Koyuncu, kitabede yer alan beyitlerin Rize’nin tanınmış şairlerinden Şakir Agâhi Efendi tarafından kaleme alındığını ifade ederek, kitabenin tarihinin Hicri 20 Zilhicce 1305, Miladi 28 Ağustos 1888’e karşılık geldiğini kaydetti.

Köprünün halk arasında Çıtanın Köprüsü olarak bilindiğini dile getiren Koyuncu, tapu kayıtlarında ise yapının adının Çıtağan Köprüsü olarak geçtiğini aktardı.

Bölgede daha eski dönemlere ait bir köprü bulunduğuna işaret eden Koyuncu, 1583 tarihli Tapu Tahrir defterlerinde de aynı noktada bir köprünün varlığına dair kayıtların yer aldığını söyledi.

BAĞDAT’TA HAYATINI KAYBETMİŞ

Zırhzade Hacı İzzet Efendi’nin kumaş ticaretiyle uğraştığı ve mezarının hayatını kaybettiği Bağdat’ta olduğunu dile getiren Koyuncu “Zırhzade Hacı İzzet Efendi o dönemde Rize’de bir esnaf ve Bağdat’tan bizim İhtisas Kütüphanesi arşivimizdeki belgelere göre kumaş ticaretiyle uğraşan, Tatoğlu isimli aileyle beraber kumaş ticareti yapan bir esnaf. Kitabede yazdığına göre, Bağdat’ta vefat ediyor kendisi. Mutlaka bir ticari alışveriş için Bağdat’a gitmiş ve orada vefat etmiş. Mezarı Rize’de değil” dedi.