Bolu ve Üsküdar belediyelerine soruşturma: 11 tutuklama

Bolu Belediyesi'ne yönelik 'Nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında da 9 şüpheli tutuklandı.

Bolu Belediyesi'ne ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalarda yeni gelişmeler yaşandı.

BOLU BELEDİYESİ'NDE 2 TUTUKLAMA

Bolu'da sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bolu Belediyesi'ne bağlı BolSev Vakfı'na yönelik yürütülen ve Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Ali Sarıyıldız'ın tutuklandığı soruşturma derinleşiyor. 2025 yılında BolSev Vakfı tarafından vatandaşlardan kurban kesimi amacıyla bağış toplandı. Vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımı ya da kesimine dair tek bir işlem dahi yapılmadığı iddia edildi. Vakfın sosyal medya hesapları üzerinden "Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" ifadeleriyle çağrı yapıldı. Bağışların bu amaçla kullanılmadığı soruşturma dosyasına yansıdı. Tutuklu bulunan BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın ifadesinde, "Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. Soruşturma dosyasında şu ana kadar 36 kişinin mağdur sıfatıyla yer aldığı öğrenildi.

Bu kapsamda sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından vakıf yönetiminde yer alan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen 2 kişinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından hastaneye sevk edilen Beykoz ve Özdemir jandarma araçlarıyla Bolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDE 9 TUTUKLAMA

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçunun işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9'u tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçuna ilişkin soruşturma sürüyor.

Anadolu Adliyesi'ne getirilen 20 şüpheliden 19'u savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve Ceyhan Han'ın tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler Ahmet İşman, Veysel Köse, Burçin Çevik, Yasin Karabaş, Engin Araz, Özkan Sinan Binali, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Mehmet Atilla Güneri ve Hakan Mansız ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.