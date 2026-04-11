38 kent için "sarı" alarm... 6 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu...
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün, Ege Bölgesi dışında 6 bölgemizde de yağış bekleniyor. Yağışların, iç ve doğu kesimlerde kar olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrediyor. 38 kent içinse "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunuldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar çevreleri ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR
Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, 38 kent için "sarı" alarm vererek yağış uyarısında bulundu.
BUZLANMAYA KARŞI 'DİKKAT' UYARISI
Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İSTANBUL: 12, Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kıyılarının aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu
BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 14, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağışlı
ÇANAKKALE: 15, Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE: 13, Çok bulutlu
SAKARYA: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 10, Çok bulutlu
DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 16, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR: 12, Parçalı ve çok bulutlu
HATAY: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
ADANA: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KAYSERİ: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
BOLU: 11, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU: 10, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 6, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
KARS: 9, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 8, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
VAN: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı
ŞANLIURFA: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor