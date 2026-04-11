        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: 38 kent için "sarı" alarm... 6 bölgede yağış var | hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri

        38 kent için "sarı" alarm... 6 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu...

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün, Ege Bölgesi dışında 6 bölgemizde de yağış bekleniyor. Yağışların, iç ve doğu kesimlerde kar olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrediyor. 38 kent içinse "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunuldu

        Giriş: 11.04.2026 - 07:03 Güncelleme:
        38 kent için "sarı" alarm... 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar çevreleri ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

        Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, 38 kent için "sarı" alarm vererek yağış uyarısında bulundu.

        BUZLANMAYA KARŞI 'DİKKAT' UYARISI

        Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        İSTANBUL: 12, Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kıyılarının aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 14, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağışlı

        ÇANAKKALE: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        EDİRNE: 13, Çok bulutlu

        SAKARYA: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 10, Çok bulutlu

        DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        BURDUR: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        HATAY: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ADANA: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        KAYSERİ: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        KONYA: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        BOLU: 11, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DÜZCE: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 10, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ZONGULDAK: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        AMASYA: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        SAMSUN: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        RİZE: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 6, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KARS: 9, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        MALATYA: 8, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        VAN: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı

        ŞANLIURFA: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        "İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok"
        Ankara'da fabrika yangını
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Transit vize sorunu çözüldü
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        İfadesi ortaya çıktı
        Çağrı Bey Somali'de
        Tatlıses'ten sürpriz
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
