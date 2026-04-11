Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar çevreleri ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, 38 kent için "sarı" alarm vererek yağış uyarısında bulundu.

BUZLANMAYA KARŞI 'DİKKAT' UYARISI

Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL: 12, Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kıyılarının aralıklı hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu

BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ: 14, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağışlı

ÇANAKKALE: 15, Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE: 13, Çok bulutlu

SAKARYA: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 10, Çok bulutlu

DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA: 16, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR: 12, Parçalı ve çok bulutlu

HATAY: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

ADANA: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BOLU: 11, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU: 10, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

RİZE: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 6, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

KARS: 9, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA: 8, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı

ŞANLIURFA: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor