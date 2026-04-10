Beşiktaş: 4 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Orkun Kökçü, 9. dakikada Jota Silva ve 33 ile 59. dakikalarda Hyun-Gyu Oh kaydederken Antalyaspor'un golleri ise 21. dakikada van de Streek ve 47. dakikada Samuel Ballet'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Lig'de puanını 55'e yükseltirken Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN 9 DAKİKADA 1 GOL, 1 ASİST

Orkun Kökçü, Antalyaspor maçına hızlı bir başlangıç yaptı.

Antalyaspor karşısında 5. dakikada ağları havalandıran milli futbolcu, 9. dakikada ise Jota Silva'nın attığı golde asisti yapan isim oldu.

Orkun Kökçü, bu sezon toplamda 8 gol attı ve 9 asist yaptı.

JOTA SILVA GOLLE DÖNDÜ

Maçın başında oldukça hareketli bir görüntü sergileyen Jota Silva, ilk dakikalarda üç net gol pozisyonuna girdi. Üçüncü fırsatında ise topu ağlara göndererek dikkat çeken bir başlangıca imza attı.

Ön alanda yapılan presle kazanılan top sonrası Orkun Kökçü oyunu hızla ileri taşıdı. Ceza sahasının soluna sarkan Jota Silva'yı savunma arkasına atılan pasla bulan Orkun'un bu hareketi, golün hazırlayıcısı oldu. Silva ise kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Silva'nın son kez ilk 11'de başladığı karşılaşma ise 19. haftadaki 2-2 biten Eyüpspor maçı olmuştu.

EMİRHAN TOPÇU 6 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Emirhan, ligde 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta kadroya girememişti.

25 yaşındaki oyuncu, geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde yedek soyunurken, Antalyaspor müsabakasında savunmanın ortasında görev yaptı ve formasına kavuştu.

AGBADOU VE CERNY İLK KEZ YEDEK SOYUNDU

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou ile Vaclav Cerny, ilk kez yedek soyundu.

Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan Agbadou, Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 1 kez olmak üzere 9 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Fildişi Sahilli oyuncu, siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra ilk kez yedek kulübesinde görev bekledi.

Ayrıca Çek futbolcu Vaclav Cerny de ligde bu sezon ilk kez yedek soyundu. Siyah-beyazlı formayla toplam 26 maça çıkan Cerny, 6 kez gol sevinci yaşadı.

KARTAL KAYRA YILMAZ, 4 MAÇ SONRA FORMAYI KAPTI

Siyah-beyazlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, 4 maç sonra formasına kavuştu.

Kartal Kayra, son olarak Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde görev yaptı.

25 yaşındaki oyuncu, ligde ise 8 maç sonra forma giydi. Süper Lig'de son olarak 20. haftadaki Konyaspor müsabakasında süre alan Kartal Kayra, sonraki 8 maçta yedek soyunmuştu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası sol çaprazından Oh'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Julian, topu kornere çeldi.

4. dakikada sol taraftan ön direğe kullanılan kornerde iyi yükselen Jota Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Antalyaspor savunmasında çıkarken yapılan pas hatasının ardından Cengiz Ünder topla buluştu. Bu oyuncunun ara pasıyla rakip kaleye sokulan Orkun Kökçü'nün ceza sahası ilk metrelerinde yaptığı şık dokunuşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0

9. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün aşırtma pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0

21. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içine yaptığı ortaya sağ çaprazda kafayla düzgün bir vuruş yapan Van de Streek, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-1

33. dakikada Beşiktaş bir gol daha attı. Olaitan, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası hafif sol çaprazındaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcunun sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlara gitti: 3-1

40. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Oh'un sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

47. dakikada Antalyaspor, şık golle farkı yeniden 1'e indirdi. Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ballet'in içe kat ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta, top üst direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 3-2

56. dakikada Oh'un ceza sahası sol çaprazından penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Saric'in yaptığı ters vuruşta kaleci Julian, iki hamlede topun ağlarla buluşmasını engelledi.

58. dakikada Jota Silva'nın sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya gelişine vuran Murillo'nun şutunda kaleci Julian, köşeye iyi uzandı ve topu çelmeyi başardı.

59. dakikada Oh kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı. Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Julian, topu sektirdi. Seken topu kaleciden kurtaran Güney Koreli oyuncu, dar açıdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-2

79. dakikada sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortada Toure, topa gelişine vurdu. Julian'ın sektirdiği meşin yuvarlağı Cerny, yakın mesafeden tamamlamak istedi ancak top bir kez daha kalecide kaldı.

80. dakikada Murillo'nun hatalı pasında araya giren Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta Emirhan Topçu, meşin yuvarlağı çizgi üzerinden kornere gönderdi.