        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu

        Kahramanmaraş'ta 54 yaşındaki Turan Göde'nin cansız bedeni bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan Turan Göde’nin (54) metruk bir binada boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde İsa Divanlı Mahallesi Hoca Oğlu Sokak’taki metruk binada meydana geldi. İddiaya göre binada bir kişinin hareketsiz olarak yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan kişinin sabah ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Turan Göde olduğu ve boğazının kesilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

        Turan Göde’nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Göde’nin cinayeti mi kurban gittiği ya da intihar mı ettiği yapılacak otopsi ve soruşturma sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Transit vize sorunu çözüldü
        Çağrı Bey Somali'de
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Polis Haftası'nı kutladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
