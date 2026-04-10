Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.822,84 %0,98
        DOLAR 44,6859 %0,17
        EURO 52,2376 %0,12
        GRAM ALTIN 6.826,34 %-0,06
        FAİZ 40,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 108,29 %0,28
        BITCOIN 71.522,00 %-1,25
        GBP/TRY 60,0030 %0,13
        EUR/USD 1,1685 %-0,12
        BRENT 97,55 %1,70
        ÇEYREK ALTIN 11.161,07 %-0,06
        Şimşek: Canavarlar dönemini yaşıyoruz

        Uluslararası Ekonomi Zirvesine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ateşkes devam etse bile etkilerinin bir miktar kalıcı hale geleceğini söyledi. Dünyada büyük kırılmalar yaşandığını vurgulayan Şimşek Gramsci'nin "Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğmak için çabalıyor: şimdi canavarların zamanı" sözlerinden yola çıkarak yaşadığımız günler için "Canavarlar dönemi" tanımı yaptı

        Giriş: 10.04.2026 - 11:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"

        Uluslararası Ekonomi Zirvesine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamalarda bulundu.

        Savaşın etkilerinin neler olabileceğini değerlendiren Şimşek, savaş nedeniyle enflasyonun 3 puan artabileceğini, cari açığı 0,7 ile 1,1 puan, büyümeyi 0,5 ile 1,2 puan arasında etkileyebileceğini söyledi.

        Şimşek’in konuşmasının satırbaşları şöyle oldu:

        Geçen yıl önemli şoklar yaşadık. Ama programda çok önemli zarar vermedi. Bu yıl ki şokları nasıl atlatacağız? Türkiye Ortadoğu’daki savaşta göreceli olarak daha dayanıklılık gösterecek bir ülke. Hürmüz’e bağımlılığımı yok. Eğer savaş devam ederse bir çok ülkede petrol arz sorunları yaşanır. Bizim bütçe açığının milli gelire oranımız düşük. Makro ekonomik şoklara dayanıklılığı yüksek.

        Petrol fiyatlarındaki artış cari açığa yansıyacak. Cari açık bir miktar artacak. Fakat bunu yönetilebilir görüyoruz. Biz bu şoku en az zararla atlatabileceğiz. Önemli bir tampon inşa etmiştik. Savaşla birlikte ülkemizden bir miktar döviz çıkışı oldu. Şimdi ateşkesle birlikte geri dönüyorlar. Savaşa karşı piyasa tepkisi göreceli iyi bir performans gösteriyor.

        Geçmişte bu tip şoklarda vatandaşlarımızın tepkisi yüksek olurdu. Şimdi neredeyse yok gibi.

        Geçen yıl yabancılar 40 milyar dolar çıkarmışlardı bu yıl 21.2 ile yarısı düzeyinde.

        Bu önemli bir şok ama bu şok yönetilebilir.

        Dış ticaret etkisinin sınırlı olabileceğini hesaplıyoruz. Eğer ateşkes devam ederse turizmin hiç etkilenmeyeceğini öngörüyoruz.

        Krizi heba etmeyeceğiz. Yeşil dönüşüm, altyapı yatırımlarına devam edeceğiz, daha çok demiryollarına yatırım yapacağız. Yaklaşık 70 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Kapsamlı bir dönüşüm programımız var.

        Savunma sanayi sanayideki dönüşümün ana motoru olacak.

        Şimşek konuşmasında Türkiye’nin çevresine göre üstünlüklerini sıralarken sağlık turizmine değinerek William Shakespeare’in saç ekilmiş resmini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kim bu 'Kara Kızlar?

        Ecem Erkek'in 'Kara Kız'ı, sadece bir komedi tiplemesi değil; modern dünyayla geleneksel yapı arasına sıkışmış milyonlarca genç kızın gürültülü ve absürt bir başkaldırısı olarak göze çarpıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri