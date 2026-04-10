Şimşek: Canavarlar dönemini yaşıyoruz

Uluslararası Ekonomi Zirvesine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamalarda bulundu.

Savaşın etkilerinin neler olabileceğini değerlendiren Şimşek, savaş nedeniyle enflasyonun 3 puan artabileceğini, cari açığı 0,7 ile 1,1 puan, büyümeyi 0,5 ile 1,2 puan arasında etkileyebileceğini söyledi.

Şimşek’in konuşmasının satırbaşları şöyle oldu:

Geçen yıl önemli şoklar yaşadık. Ama programda çok önemli zarar vermedi. Bu yıl ki şokları nasıl atlatacağız? Türkiye Ortadoğu’daki savaşta göreceli olarak daha dayanıklılık gösterecek bir ülke. Hürmüz’e bağımlılığımı yok. Eğer savaş devam ederse bir çok ülkede petrol arz sorunları yaşanır. Bizim bütçe açığının milli gelire oranımız düşük. Makro ekonomik şoklara dayanıklılığı yüksek.

Petrol fiyatlarındaki artış cari açığa yansıyacak. Cari açık bir miktar artacak. Fakat bunu yönetilebilir görüyoruz. Biz bu şoku en az zararla atlatabileceğiz. Önemli bir tampon inşa etmiştik. Savaşla birlikte ülkemizden bir miktar döviz çıkışı oldu. Şimdi ateşkesle birlikte geri dönüyorlar. Savaşa karşı piyasa tepkisi göreceli iyi bir performans gösteriyor.

REKLAM

Geçmişte bu tip şoklarda vatandaşlarımızın tepkisi yüksek olurdu. Şimdi neredeyse yok gibi.

Geçen yıl yabancılar 40 milyar dolar çıkarmışlardı bu yıl 21.2 ile yarısı düzeyinde.

Bu önemli bir şok ama bu şok yönetilebilir.

Dış ticaret etkisinin sınırlı olabileceğini hesaplıyoruz. Eğer ateşkes devam ederse turizmin hiç etkilenmeyeceğini öngörüyoruz.

Krizi heba etmeyeceğiz. Yeşil dönüşüm, altyapı yatırımlarına devam edeceğiz, daha çok demiryollarına yatırım yapacağız. Yaklaşık 70 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Kapsamlı bir dönüşüm programımız var.

Savunma sanayi sanayideki dönüşümün ana motoru olacak.

Şimşek konuşmasında Türkiye’nin çevresine göre üstünlüklerini sıralarken sağlık turizmine değinerek William Shakespeare’in saç ekilmiş resmini kullandı.