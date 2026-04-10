        Haberler Gündem Yargı Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar | Son dakika haberleri

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, uyuşturucu operasyonları hakkında, "Yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler" dedi. Dönmez suç örgütleriyle mücadelede "Barış Boyun örgütüyle ilgili 763 kişi, Daltonlar örgütüyle ilgili 181 kişi hakkında kamu davası açıldı" dedi. Bakan Dönmez, suça sürüklenen çocuklara ilişkin ceza oranlarının artırılacağını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları, suça sürüklenen çocuklar ve çeteler hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

        Başsavcı Fatih Dönmez Çağlayan Adalet sarayında basın toplantısı düzenledi.

        UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARI

        "Ünlüler uyuşturucu dosyası olarak bilinen dosya kapsamında da bugüne kadar toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerin 219’u hakkında Adli Tıp Kurumu’nda işlemi yapıldı. 169 şüphelide uyuşturucu maddeye rastlanılmıştır. Son 2 ayda 400 torbacı tutuklandı. Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı. Bu dosyada yeni yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde ettikçe savcılığımıza davet edilecekler.

        Asıl amacımız daha üstlere ulaşmak. Bizim asıl ciddiyet ile yaklaştığımız konu bu. Amacımız ifşa değil. Narkotik konusunda uyuşturucu baronu olarak adlandırabileceğimiz kişilerle ilgili Interpol ile bağlantılar kurduk. Bu bizim ülkemiz adına çok büyük bir artı. Karşılıklı uluslararası soruşturma yöntemi geliştirdik. Ünlüler örnek alınan özenilen insanlar. Toplumda ve ailelerde farkındalığın arttığını düşünüyoruz. Narkotik operasyonlarımız devam edecek."

        SUÇ ÖRGÜTLERİ

        "Barış Boyun örgütüyle ilgili birleştirme talebiyle tek dava yürütülmesi sağlandı. Örgüt liderinin İtalya’da yakalanması ve iade süreci ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 763 kişi hakkında kamu davası açıldı. Daltonlar hakkında toplam 181 kişi hakkında kamu davası açıldı."

        SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

        "Suç örgütü grupları, isimlerinin iyi ya da kötü şekilde reklam edilmesinden hoşlanıyor. Hedef kitlesi çocuklar. Bakanlığımız bu konuda, suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeleri yapıyorlar. Ceza miktarlarını da arttıracaklar."

