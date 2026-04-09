        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi: Anlaşmamız böyle değil | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi: Anlaşmamız böyle değil

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gerçekleştirilecek müzakereler sonucu bir anlaşmaya varma konusunda iyimser olduğunu ifade ederken, "Anlaşma yapmazlarsa acı verici olacak." dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamasında ise "İran, Hürmüz Boğazı'ndan petrolün geçişine izin verme konusunda çok kötü bir iş çıkarıyor. Bazıları bunu onursuzca olarak nitelendirir. Anlaşmamız böyle değil." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 09.04.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma konusunda iyimser olduğunu söyledi.

        Trump, NBC News'e açıklamalarda bulundu.

        İran'ın özel görüşmelerde farklı kamuoyu önünde farklı açıklamalar yaptığını ifade eden Trump, "Çok daha makuller." ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı, "Kabul etmeleri gereken bütün şeyleri kabul ediyorlar. Unutmayın, yenildiler. Orduları yok." dedi.

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Trump, "Bibi (Binyamin Netanyahu) ile konuştum. Olayı sakinleştirecek. Bence biraz daha sakin olmalıyız." diye konuştu.

        HÜRMÜZ'E DAİR AÇIKLAMALAR

        Trump, daha sonra Truth Social isimli sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

        "İran, Hürmüz Boğazı'ndan petrolün geçişine izin verme konusunda çok kötü bir iş çıkarıyor. Bazıları bunu onursuzca olarak nitelendirir. Anlaşmamız böyle değil."

        ABD Başkanı bir diğer sosyal medya paylaşımında ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret alınmaması gerektiğini vurguladı:

        "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığı yönünde haberler var. Umarım böyle bir şey yapmıyorlardır. Eğer yapıyorlarsa derhal durdurmaları gerek."

        ABD Başkanı, ayrıca, "Petrol, İran'ın yardımıyla veya yardımı olmadan akmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

