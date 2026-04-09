Mücteba Hamaney: İran büyük bir güç olmanın şafağında

İran lideri Mücteba Hamaney, ateşkes sonrası açıklamada bulundu.

Hamaney, "Ülkemize saldıran suçlu saldırganları bırakmayacağız. Her türlü zararın ve şehitlerimizin kanının tazmin edilmesini talep edeceğiz." dedi.

Hamaney ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacaklarını ifade etti.

Hamaney, savaş istemediklerini ve bölgedeki tüm direniş cephesini bir bütün olarak gördüklerinin altını çizerek, ülkesinin güney komşularına hitaben, "Bir mucizeye şahit olmaktasınız. Bu yüzden doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun." dedi.

